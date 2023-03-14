驚！近半數瀕臨洗腎者不知有腎臟病 兩種檢驗揪病因

台灣腎臟病發生率及盛行率高居世界第一，成了「洗腎之島」「尿毒之島」，令人意外的是約半數重度腎臟病者不知罹患腎臟病，衛福部彰化醫院為「世界腎臟日」主動出擊，下降抽血檢驗年齡至18歲，希望找出潛在患者及早治療。

每年3月9日是世界腎臟病日，衛福部彰化醫院結合國健署社區健康促進計畫，到溪湖鎮社區舉辦「控醣保腎．人生豐盛」，擺衛教闖關遊戲及抽血等攤位，為民眾免費抽血檢驗腎功能及血糖，從源頭把關，及早發現治療，避免走向洗腎之路。

31歲石姓鎮民抽血時表示，雖然她還年輕但早一點了解身體狀況比較好。40歲郭姓鎮民說，今天活動免費，透過抽血數據清楚健康狀況比較科學，當然要參加。

彰化醫院副院長陳殷正是腎臟內科醫師，他說，腎臟病沒明顯症狀，必須靠血液及尿液檢驗才知，導致大量患者延誤就醫，而洗腎病患近一半來自糖尿病患者。

腎臟病個管師林雅翎指出，今年彰化醫院的世界腎臟日前進社區，年齡降到18歲，就是希望年輕人能了解腎臟病，透過抽血知道自己的腎絲球過濾率，發現數值不正常就進一步追蹤，避免走到腎臟病晚期才知道有腎臟病。

糖尿病個管師邱小佳說，腎臟病最主要原發病因是糖尿病與新陳代謝症候群，目前全世界糖尿病患約1億5千萬人，推估至2030年時會增至3億6千萬人，其中40%成為腎臟病患者，高於10%的患者會發展成末期腎臟病需要洗腎，所以，防治腎臟病的同時也要防治糖尿病。