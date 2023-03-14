桃機3月31日起收轉機過境費 年增5.5億、這線旅客占8成

桃園國際機場2019年疫情前轉機過境旅客約296萬人次(約占6.1%)，其中約有8成來自東南亞往返美加地區，今年預計全年可達120萬人次，恢復疫情前4成。交通部表示，考量疫情期間機場建設、成本增加，及比照鄰近標竿機場做法，3月31日起向每位轉機過境旅客收取「轉機過境設施使用費」500元，今年預估可增加5.5億元收入。

交通部表示，今年3月31日起將向每位轉機過境旅客收取「轉機過境設施使用費」500元，由航空公司隨機票代收，收取時間以開票日為準，轉機過境旅客如持有未含轉機過境設施使用費機票，應於辦理轉機過境報到手續時，向航空公司櫃檯補繳；如已繳納費用但未轉機過境者，得申請全額退還，收入所得將作為桃機營業基金。

交通部航政司副司長韓振華指出，我國機場平均轉機過境旅客停留時間約為5小時，根據鄰近標竿機場做法，日本成田機場轉機過境設施使用費為日幣1590元(約台幣360元)、南韓仁川機場為韓幣10000元(約台幣250元)、香港機場為港幣238元(約台幣925元)、新加坡機場為新幣9元(約台幣200元)。

韓振華表示，2019年疫情前桃園國際機場轉機過境旅客約296萬人次，若以當年轉機過境旅客量估算，轉機過境設施使用費1年可收取約15億元；今年1、2月桃機過境旅客約40萬人次，預估全年可達120萬人次，約為疫情前4成，其中桃園國際機場占比約99%，全年可收取約5.5億元過境設施使用費。

另外，韓振華也說，我國目前向每位出境旅客收取的500元機場服務費自1969年起實施，與鄰近標竿機場相比較便宜，日本成田機場為日幣3660元(約台幣830元)、韓國仁川機場為韓幣28000元(約台幣700元)、新加坡機場約新幣52.3元(約台幣1150元)、香港約港幣358元(約台幣1400元)。

他指出，2019年疫情前桃園國際機場旅客量約4868萬人次，出境旅客約2418萬人次，機場服務費年收入約106億元。疫後隨邊境開放，桃園國際機場每周約1400航班，已較2019年每周約2300航班恢復約6成。另外，桃園機場1至2月旅客量約409萬人次，已達2019年同期52%，預估今年旅客量應可達2000萬人次以上。