50歲以上台人五成有痔瘡 上班族也是好發族群！醫籲可以這麼做

40歲的上班族阿堯（化名）發現自己血便、肛門腫痛，立刻至台中榮總嘉義分院看診，主治醫師江梓維進行肛門鏡檢查，發現肛門齒狀線上下組織增生，評估為第三級混合痔（內痔合併外痔）患者，並排除不是大腸直腸病灶後，進行痔瘡切除手術，隔天即出院，回診追蹤傷口恢復良好。醫師江梓維呼籲，有痔瘡困擾應尋求醫師檢查、評估，對症下藥早日遠離坐立難安的痛苦。

台中榮總嘉義分院大腸直腸外科主治醫師江梓維表示，讓許多人羞於啟齒的「痔瘡」，其實是人體在肛門口原本就存在的血管結締組織，正常情況下組織富有彈性，具有幫助預防肛門失禁的功能，但因肛門承受日積月累的壓力，造成血管結締組織增生，或因年齡老化組織變得鬆弛，就可能在肛門增生或脫垂。

痔瘡在肛門口齒狀線內就是內痔，在齒狀線外為外痔，也有可能內外痣皆有形成混和痔。痔瘡原因主要與「肛門直腸靜脈回流」有關，因此久站、久坐的上班族、手遊族、孕婦、肝硬化、少喝水、飲食刺激、長期便祕、體重超標者或老年人，都是痔瘡好發族群，台灣50歲以上約一半人口罹患，且男女比例相當，因為痔瘡發生與生活方式、飲食習慣及年齡老化息息相關。

江梓維表示，內痔病症可分為四級，第一級是痔瘡不會跑出肛門口，第二級是解便時感覺內痔跑出肛門口，但會自行縮回；第三級是解便時內痔跑出肛門口，需用手才能推回；第四級是痔瘡無法推回。依據不同分級，臨床會給予不同治療，通常第一、二級輕微痔瘡的民眾，可採溫水坐浴舒緩不適，或以淋浴方式沖洗肛門達到消腫止痛的效果也可促進排便，同時搭配清淡飲食及藥膏治療避免痔瘡惡化，但仍要持續回診追蹤；三、四級的內痔及較大顆的外痔易使病患感到腫痛或產生併發症，醫師較建議以手術方式切除。為求謹慎，開刀前會為病人安排大腸鏡，仔細檢查排除因大腸直腸病灶造成的出血，再進行痔瘡切除治療。