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停經後又異常出血 小心子宮內膜癌上身

中央社／ 高雄14日電

高雄55歲吳姓女子停經2年，去年底陰道卻出血2週，期間伴隨腰痠、腹痛等，就醫發現罹患子宮內膜癌，緊急開刀；醫師提醒，此癌初期表現常是不正常出血，儘早治療預後效果好。

高雄長庚醫院今天舉辦高階醫療技術記者會，婦癌團隊副召集人吳貞璇率領醫療團隊說明子宮內膜癌達文西手術，吳女經達文西手術，預後效果好，現已恢復正常生活，她也現身分享罹癌、治療心路歷程。

婦產科教授龔福財表示，子宮內膜癌已是台灣女性生殖道癌症第一名，每年有超過3200位女性被診斷出罹患此癌，危險因子包括初經早、停經晚、肥胖、糖尿病和未曾生育等。

吳女說，自己每年都會做子宮頸抹片，對於身體狀況有一定敏感度，去年底卻異常出血2週，她驚覺異樣就醫；經超音波檢查發現子宮內膜異常增厚，後續切片診斷為第一期子宮內膜癌。

「當時聽到自己罹癌非常震驚，但我想我還有大半人生要過，只能勇敢面對」，吳女因有重要婚禮要參加，又希望儘速手術摘除，最後採吳貞璇建議，使用達文西手術，在術後3天就出院，後續也恢復得很好。

吳貞璇接受媒體聯訪時說，不少病患會說自己定期抹片檢查，「抹片檢查是預防子宮頸癌，無法判斷子宮內膜癌」；如果女性有異常出血，包括月經不規則、經血量多、停經後出血、下腹部或性交疼痛，以及異常分泌物等，都要儘速就醫。

吳貞璇簡報時表示，手術前如果確定為早期癌症且子宮沒有過大，病患可考慮微創手術，避免傳統切腹手術開刀久、傷口大等風險；達文西機械手臂又比腹腔鏡有更好的3D立體超高解析度，可精準判斷病灶位置完整切除，也減少誤傷神經、血管、周邊組織等。

吳貞璇進一步說明，根據最新醫學研究，早期子宮內膜癌病患可在手術中使用「前哨淋巴結技術」，找出更多陽性淋巴結，避免傳統上把淋巴全數拆除，造成下肢水腫等副作用；透過達文西機械手臂輔助，醫師也可更精準切除前哨淋巴結和止血。

副院長林志哲說，根據台灣癌症年報統計，子宮內膜癌好發於55至65歲女性，因初期常伴隨異常出血，有7成病患確診時為早期；高雄長庚已使用達文西術式治療144名婦癌病人。

子宮頸癌 微創手術 達文西

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