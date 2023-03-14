快訊

猴痘再增4例本土 北部3例、南部1例 個案彼此無關聯

借循環杯送咖啡15日開跑 摩斯、小7限量7,000杯送完為止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

核二廠2號機除役 廢核平台籲加速完成核廢料管理法

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
核二2號機今天停機除役。聯合報系資料照
核二2號機今天停機除役。聯合報系資料照

核二廠2號機今停機除役，全國廢核行動平台發布聲明指出，過去核一廠除役期間曾發生黑道綁標、砍傷包商事件，核二廠除役絕不能重蹈覆轍，認為應盡速完成核廢料管理完整法規制度、加強當地居民補償措施，務實面對即將在2025迎來非核家園的事實，積極實踐零核無碳轉型路徑。

全國廢核行動平台指出，依據「核子反應器設施管制法」規定，核能電廠運轉40年，運轉執照到期，就應停止運轉，而「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」則明定，核電廠申請延役的期間為執照到期前的5至15年，台灣所有核電廠均早已超過申請延役的時限，依法應如期除役。

全國廢核行動平台表示，核二廠運轉過程中，曾發生反應爐錨定螺栓斷裂、爐心側板出現裂紋、燃料匣彎曲、控制棒插入困難等問題，2號機更曾發生發電機避雷器爆炸事件，認為設備老舊的核二廠過去的紀錄，無法令民眾安心，運轉到期自然停機，是金山、萬里一帶居民的共同期望。

此外，核二廠在建廠時期曾經在核島區曾挖到硫磺湧泉，周圍鄰近大屯火山群，必須面對核二廠和核一廠在自然環境全然不同的事實，須謹慎小心，切實進行執行電廠除役的相關工作。

全國廢核行動平台指出，核一廠除役期間曾經發生黑道綁標、砍傷包商事件，若採購法無法確實因應類似狀況的發生，台電、原能會應與檢警單位合作，確保除役工程是由合法、合格廠商執行，核二廠除役絕不能夠重蹈覆轍。

全國廢核行動平台表示，核一廠雖已進入除役，但在處理與社區之間的關係並不合格，社區及核電廠共生40年，與在地居民的工作權、居住權益、經濟發展、社會文化都密切相關；核電廠除役是否對社區帶來衝擊、如何給予完整補償措施，應和社區民眾有充分的討論溝通。

全國廢核行動平台表示，核電廠除役後，在尚未找到中期集中式貯存設施或核廢料最終處置設施的情況下，仍會遺留下高低階核廢料在原本的場址中。依照現行法規制度，除低階核廢料有選址條例可供依循外，高階核廢料完全無從得知將要貯存在何處。

全國廢核行動平台呼籲，政府應盡速啟動核廢處置的溝通立法機制，解決核廢處置數十年來的爭議，讓地方居民早日擺脫核電與核廢料的陰影。

核二 核廢料 核電

延伸閱讀

經長鬆口了 水電恐雙漲

核二2號機明天除役 清大教授：一路到今年夏天「嚴重缺電」

福島核廢水1年流到台灣 原能會：屆時已無輻射安全影響

核二2號機將除役 綠委：已做電力調度不會缺電

相關新聞

「波波牙醫」開放到偏鄉？ 牙醫團體：不能接受

「波波牙醫」爭議再起，甚至醞釀遊說修法，開放波波牙醫去偏鄉執業。對此，本土小牙醫聯盟今發聲明「反對、不能接受」，並表示，...

壽司郎「點餐平板」沒顧好…小孩狂戳送上五甜點 網笑：爸媽吃到哭

現在很多餐廳為了節省人力成本，都是讓客人自行點餐，不是每桌配一個平板電腦，就是使用手機掃QR圖碼，客人即可自行進入點餐系統點餐。日前有一名爸爸發文分享全家出外用餐經驗，並以切身之痛提醒大家「千萬不要給小孩拿到點餐平板電腦」，惹笑一票網友「小孩一定很開心」。

估計10萬張！故宮隱匿國寶高清圖檔遭盜？副院長：去年六月啟動調查

故宮驚傳數千件故宮國寶數位圖檔遭盜，在百度、淘寶等網站賤賣。故宮副院長黃永泰今天受訪時指出，黃永泰表示，正研擬請律師提出...

台灣這縣市搜尋「雄性禿」比例最高 醫師分析可能與作息有關

根據「Google 搜尋趨勢」顯示，過去一年來，搜尋「雄性禿」比例最高的城市為台南市，台南人為何最怕禿頭？

外送員穿公司制服校門口接小孩 小學生女兒怒：這樣很丟臉

一名網友在PTT PO文表示，瞥見一名疑似小學五或六的高年級女孩，對穿著外送外套、騎機車來接她的爸爸大喊：「爸爸你不要穿那個(指熊貓外套)來接我，這樣很丟臉耶」，整幕尷尬景象在爸爸連連抱歉聲中才落幕，讓原PO突然有感上網發文，詢問大家：「熊貓外送來接小孩放學真的很丟臉嗎？」

今晨北部低溫10.5度 白天起各地轉晴明回暖

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(14日)西半部多雲轉晴，東半部偶有局部短暫降...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦