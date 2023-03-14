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花東首名世界級雙料院士 林耕民登心臟最高殿堂

中央社／ 台北14日電

國軍花蓮總醫院擔任心臟內科醫師及教研室主任的林耕民醫師，今年獲頒美國心臟學院院士，登心臟最高殿堂，是台灣極少擁有雙料國際院士的醫師，更是花東地區第一人，為台爭光。

林耕民在醫療資源相對匱乏的故鄉花蓮深耕多年，年僅40多歲就升任內科部主任，照顧心臟病及慢性疾病患者之餘，他也全心投入學術研究，鑽研軍人健康議題及菸害、動脈硬化等專業領域。

在心臟科領域當中，美國心臟學院（AmericanCollege of Cardiology，簡稱ACC）、美國心臟學會（American Heart Association，簡稱AHA）以及歐洲心臟學會（European Society of Cardiology，簡稱ESC），是世界上歷史最悠久、最富盛名的三大心臟學會。

對於心臟科醫師而言，能夠獲選為任一學會的院士，不僅代表獲得國際權威專家認可，更是對於個人專業貢獻的極高殊榮，林耕民先是在2020年獲選為AHA院士，全台僅不到10人獲榮耀，2022年獲選ACC新科院士，是同年唯一獲選的台灣人。

林耕民在短短3年內，接連獲選為2大學會院士，他透過新聞稿分享，這次獲選主因，在於多年對心血管疾病預防醫學研究。他曾在前瞻性族群研究首度發現，未吸菸者暴露二手菸環境，心房顫動、心律不整風險恐增1.5倍；也發現睡眠呼吸中止症者，心房顫動、心律不整風險恐增1.8倍。

林耕民說，接連獲得世界級院士，讓多年深耕花蓮的他非常振奮，儘管多年來都在臨床及研究資源相對缺乏的花蓮，仍然能夠專注於自身所處的環境、選定研究目標，經過不懈努力仍然有機會獲得國際肯定，希望能夠對於社會帶來正面鼓勵的效果。

院士 醫師 花蓮

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