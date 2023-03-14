嘉基虛擬健保卡上路 手機帶著走看診不用愁

嘉義基督教醫院配合中央健康保險署政策，即日起，於西醫門診全面啟用「虛擬健保卡」看診服務，民眾只要開通下載綁定健保卡，使用虛擬健保卡看診再配搭使用醫指付電子行動支付，就可不用到櫃檯排隊就能進行批價，輕鬆繳付醫療費用。

嘉義基督教醫院表示，以往實體健保卡，常因陪病者不同，健保卡要傳來傳去，非常不便，現在虛擬健保卡就可以綁定在家人手機，授權給同住或非同住的其他家屬或陪病者。例如父母雙方的手機都可綁定小朋友的虛擬健保卡，可解決上班族父母帶小朋友看診，但健保卡卻在另一方身上的不便。現在小朋友的虛擬健保卡皆可授權綁定在父母雙方的手機裡，看診時點選授權使用就可以輕鬆完成看診；看診後使用醫指付繳納醫療費用，可免除排隊等候批價的時間，既快速又安全。

嘉基表示，只要拿出手機下載健保快易通APP就可以申請虛擬健保卡，就醫看診就不需要健保卡，出示手機上健保快易通的虛擬健保卡的QR code，就可完成看診，而且也能用行動支付醫指付，一指搞定醫療大小事。

目前使用虛擬健保卡到嘉基就醫的民眾，現階段於診間報到時先以敲門報到，後續由跟診人員協助完成報到手續，檢查與領藥也只要出示虛擬健保卡即可，期望透過數位科技為民眾打造更便捷、安全的就醫環境，提供更優質的醫療服務。