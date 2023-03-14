「子宮內膜癌」好發肥胖者 高雄長庚達文西手術癒後佳

「子宮內膜癌」發生率，近來成為女性生殖道癌症第一名，高雄長庚紀念醫院婦癌團隊副召集人吳貞璇指出，台灣每年逾3200位女性罹患子宮內膜癌，若婦女肥胖、患糖尿病、有家族史、初經早、停經晚、未曾生育等，這些都是高危險群，吳貞璇分享以達文西手術治癒並降低合併症風險的案例。

吳貞璇表示，子宮內膜癌好發年紀在50至65歲，其中有7成患者，被診斷為疾病早期，9成以上患者透過完整手術切除腫瘤，包含子宮、雙側卵巢輸卵管切除以及骨盆腔淋巴結和主動脈旁淋巴結切除，作為治療子宮內膜癌第一步。而高雄長庚婦產部執行達文西術式治療婦癌病人，已達144例，技術純熟；吳貞璇進一步說明透過達文西手術治療子宮內膜癌的優勢和特性。

「子宮內膜癌的微創手術式，分為達文西機械手臂和腹腔鏡手術」吳說明，達文西系統與腹腔鏡相比，因具3D立體超高解析度視覺影像放大功能，加上機器手臂設計靈巧，早期發現子宮內膜腫瘤不大，即可一次性準確判斷病灶位置完整切除，除有效組織剝離以及淋巴結摘取，同時減少周邊組織的傷害和避免重要的神經及血管受損。

吳指出，「子宮內膜癌，好發在肥胖患者。」尤其高達近7成肥胖患者併發下肢淋巴結水腫，恐影響往後正常生活，此時，達文西系統靈活的手臂運用，更是優於腹腔鏡單向性的微創手術，並減少術後副作用的產生。

根據最新醫學研究指出，早期子宮內膜癌病人若於手術中使用前哨淋巴結技術，有更高的機會找到更多的陽性淋巴結，大幅降低下肢水腫的副作用且不影響成效。因此，早期子宮內膜癌病人執行前哨淋巴結的定位偵測，已逐漸成為早期子宮內膜癌手術中淋巴結擷取的建議方式。

吳說明，使用達文西機械手臂輔助，執行前哨淋巴結的螢光顯影定位，在3D技術顯影方面，更幫助手術醫師執行精細、準確高品質的前哨淋巴結切除和止血。

「子宮內膜癌，無法透過例行子宮頸抹片檢查出來。」吳貞璇提醒，子宮內膜癌初期表現常是不正常子宮出血，吳請來日前才治癒55歲的吳姓婦女分享罹癌經驗，吳女表示，停經後2個月來異常出血，又伴隨下腹疼痛，讓她心生畏懼四處求醫，所有的病徵都指向「子宮內膜癌」，在吳貞璇建議下，以達文西手術治療，術後三天即順利出院，生活如常。

吳貞璇提醒，「子宮內膜癌」相較其他婦女癌症更容易早期發現，在腫瘤成型較小時，高機率早期動刀治癒，而預後相較其他婦科癌症來得更好。不過，吳貞璇也說明，國外婦女多有私人保險，可由保險給付將近20萬左右的達文西手術費用，但國內患者若要選擇達文西手術，尚須自費負擔。