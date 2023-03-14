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「子宮內膜癌」好發肥胖者 高雄長庚達文西手術癒後佳

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄長庚紀念醫院婦癌團隊副召集人吳貞璇說明子宮頸內膜癌的治療。記者古和純／攝影
高雄長庚紀念醫院婦癌團隊副召集人吳貞璇說明子宮頸內膜癌的治療。記者古和純／攝影

子宮內膜癌」發生率，近來成為女性生殖道癌症第一名，高雄長庚紀念醫院婦癌團隊副召集人吳貞璇指出，台灣每年逾3200位女性罹患子宮內膜癌，若婦女肥胖、患糖尿病、有家族史、初經早、停經晚、未曾生育等，這些都是高危險群，吳貞璇分享以達文西手術治癒並降低合併症風險的案例。

吳貞璇表示，子宮內膜癌好發年紀在50至65歲，其中有7成患者，被診斷為疾病早期，9成以上患者透過完整手術切除腫瘤，包含子宮、雙側卵巢輸卵管切除以及骨盆腔淋巴結和主動脈旁淋巴結切除，作為治療子宮內膜癌第一步。而高雄長庚婦產部執行達文西術式治療婦癌病人，已達144例，技術純熟；吳貞璇進一步說明透過達文西手術治療子宮內膜癌的優勢和特性。

「子宮內膜癌的微創手術式，分為達文西機械手臂和腹腔鏡手術」吳說明，達文西系統與腹腔鏡相比，因具3D立體超高解析度視覺影像放大功能，加上機器手臂設計靈巧，早期發現子宮內膜腫瘤不大，即可一次性準確判斷病灶位置完整切除，除有效組織剝離以及淋巴結摘取，同時減少周邊組織的傷害和避免重要的神經及血管受損。

吳指出，「子宮內膜癌，好發在肥胖患者。」尤其高達近7成肥胖患者併發下肢淋巴結水腫，恐影響往後正常生活，此時，達文西系統靈活的手臂運用，更是優於腹腔鏡單向性的微創手術，並減少術後副作用的產生。

根據最新醫學研究指出，早期子宮內膜癌病人若於手術中使用前哨淋巴結技術，有更高的機會找到更多的陽性淋巴結，大幅降低下肢水腫的副作用且不影響成效。因此，早期子宮內膜癌病人執行前哨淋巴結的定位偵測，已逐漸成為早期子宮內膜癌手術中淋巴結擷取的建議方式。

吳說明，使用達文西機械手臂輔助，執行前哨淋巴結的螢光顯影定位，在3D技術顯影方面，更幫助手術醫師執行精細、準確高品質的前哨淋巴結切除和止血。

「子宮內膜癌，無法透過例行子宮頸抹片檢查出來。」吳貞璇提醒，子宮內膜癌初期表現常是不正常子宮出血，吳請來日前才治癒55歲的吳姓婦女分享罹癌經驗，吳女表示，停經後2個月來異常出血，又伴隨下腹疼痛，讓她心生畏懼四處求醫，所有的病徵都指向「子宮內膜癌」，在吳貞璇建議下，以達文西手術治療，術後三天即順利出院，生活如常。

吳貞璇提醒，「子宮內膜癌」相較其他婦女癌症更容易早期發現，在腫瘤成型較小時，高機率早期動刀治癒，而預後相較其他婦科癌症來得更好。不過，吳貞璇也說明，國外婦女多有私人保險，可由保險給付將近20萬左右的達文西手術費用，但國內患者若要選擇達文西手術，尚須自費負擔。

高雄長庚紀念醫院婦癌團隊副召集人吳貞璇說明達文西手術。記者古和純／攝影
高雄長庚紀念醫院婦癌團隊副召集人吳貞璇說明達文西手術。記者古和純／攝影
高雄長庚紀念醫院婦癌團隊。記者古和純／攝影
高雄長庚紀念醫院婦癌團隊。記者古和純／攝影
吳姓婦女掛婦科求診吳貞璇醫師。圖／高雄長庚紀念醫院提供
吳姓婦女掛婦科求診吳貞璇醫師。圖／高雄長庚紀念醫院提供

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