為何近一成台灣人有糖尿病？網直指這原因

上班族好辛苦，吃飽飯就想點一杯外送手搖飲，當作一天「小確幸」。你也是這樣過每一天嗎？有網友在ptt八卦版問：「台灣糖尿病人口高達11%怎麼辦到的？」，引起熱烈回響。

原po指出，衛生福利部統計台灣糖尿病人口比例約11%，平均換算下來，大概全台兩百多萬人都有糖尿病，他很疑惑到底為什麼。

根據衛生福利部統計，糖尿病為國人十大死因的第5位，糖尿病在民國103年共奪走9,845條人命，平均每小時就有1人因此死亡。依據國民健康署102-103年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，18歲以上國人糖尿病盛行率為12.4%，其中男性14.4%，女性10.3%)。而國人洗腎原發原因以糖尿病居第一位(43.2%)，顯見糖尿病控制之重要性。

網友指出台灣人愛喝手搖飲料是主因，「看滿街的手搖飲，意外嗎」、「手搖飲為了省成本都用果糖，也傷肝」、「飲料店太多，很多人每天不喝一杯就怪怪的」、「有些人就是管不住自己的嘴，愛喝啊」。

圖為含糖飲料示意圖。本報資料照

不少人認為飲食文化也多醣，「主要是澱粉類，精緻白米，大乾麵拌個醬就當一餐」、「台灣小吃連燙青菜都能做成垃圾食物，真的不簡單」、「水果太甜」、「夜市小吃」、「外食產品醣類澱粉，都是攝取大宗，便宜好吃取得便利」、「油炸，精緻澱粉、糖、醬油」。

也有人認為政府該管了，「立法禁止飲料加糖，可能還比較有用」、「不重視糖毒，無知，政府放任不管」、「糖尿前期加上去大概5成跑不掉」。有人認為跟生活習慣也有關係，「肥胖還是主因」、「看看自己的肚子就知道原因了」、「跟澱粉無關，日本米飯麵包不少，就機車多，運動少」、「飲食、基因、人口老化」。