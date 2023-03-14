台灣女性肺腺癌機率高 標靶藥有效延壽

我國肺癌死亡率已高居所有癌症首位，其中，又以肺腺癌為大宗。豐原醫院指出，肺腺癌已成為台灣女性最常見的肺癌種類。台中市75歲徐婦因呼吸困難、咳嗽就醫，診斷出末期肺癌合併惡性肋膜積水，無法行走，經採第一代標靶藥物治療後，徐婦狀況大幅改善，生活可以自理。

豐原醫院胸腔內科醫師陳君禮指出，4年前，徐婦因呼吸困難及咳嗽就診，胸部電腦斷層檢查，發現婦人為末期肺癌合併惡性肋膜積水，幸運的是，基因檢測有適合婦人的標靶口服藥，採第一代標靶藥物治療後，婦人恢復日常生活能力，之後定期回診追蹤，病情穩定。

去年7月，徐婦再度呼吸困難及咳嗽，檢查發現右側肋膜積水及肺癌復發，經抽取肋膜積水，再次基因檢測出T790M突變，適合使用第3代TKI標靶藥物。

治療1個月後症狀改善，胸部X光發現腫瘤縮小，肋膜積水也減少，農曆年前回診時，徐婦症狀已經改善很多，開心過年。

陳君禮表示，肺癌死亡率已經高居所有癌症首位，又以肺腺癌為大宗，肺腺癌早期無明顯症狀，被診斷時約一半病人已是末期。其中，不抽菸女性比例高，且有年輕化現象，肺腺癌已成為台灣女性最常見的肺癌種類，約5成肺腺癌患者屬於EGFR突變，適用EGFR-TKI標靶藥物治療。

陳君禮說，第一、二代EGFR標靶藥物治療成效良好，約1年後，部分患者可能出現抗藥性，原標靶藥物失效，腫瘤出現新突變。如果能再做一次切片或肋膜積液檢查，有機會發現新的突變基因，其中最常見的突變是T790M，適用第三代EGFR-TKI標靶藥物。

第三代標靶藥物對於T790M基因突變治療效果顯著，平均能再延長9至10個月以上無疾病惡化時間，且第三代標靶藥物副作用較少，是肺腺癌治療的新突破。

陳君禮建議，對於有肺癌家族史或長期抽菸的高危險群，宜定期接受低劑量胸部電腦斷層檢查，以利發現早期肺癌。