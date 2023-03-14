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清明連假國道用路人注意 違反這規定最高恐吃6千罰鍰

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

今年清明節連續假期共5天(4月1日至5日)，高速公路局表示，預判將有大量車潮湧入國道，根據過去經驗，車輛在高速公路上發生故障原因，多半是缺水、缺油、缺電或爆胎，如發生缺水、缺電、缺燃料最高可處1200元罰鍰，如發生車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，或輪胎任一點胎紋深度不足，最高可處6千元罰鍰。

高公局表示，根據過去經驗，車輛在高速公路上發生故障原因，多半是缺水、缺油、缺電或爆胎，如發生缺水、缺電、缺燃料，依據「道路交通管理處罰條例」可處600至1200元罰鍰。另汽車行駛高、快速公路如車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，或輪胎任一點胎紋深度不足，可依據「道路交通管理處罰條例」第33條處駕駛人3千至6千元罰鍰。

高公局表示，網路上常見因用路人阻礙救援車輛影片，依據「道路交通安全規則」第101條第3項第2款規定，在同向2車道以上路段，與消防車、救護車、警備車、工程救險車等同車道前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道車輛應減速配合避讓，違者可依「道路交通管理處罰條例」第45條第2項處駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

高公局指出，國道車速較快，行駛途中一旦發生車輛故障相對危險，用路人除平常就要確實保養車輛，連假長途行車前更應妥為檢查車況，於國道行車途中若遇到救災或事故處理車輛時，應儘快向兩側避讓，讓該等車輛儘速抵達事故現場，降低事故對國道交通影響。

高公局提醒，為分散連假期間尖峰時段車流，清明連假期間實施單一費率及0至5點暫停收費，另外假期前2周休(3月18、19日、3月26日)採單一費率再7折收費，民眾可多利用收費優惠時段上國道，避開壅塞時段。

今年清明節連假國道收費措施。圖／高公局提供
今年清明節連假國道收費措施。圖／高公局提供

國道 車道 高速公路

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