水電恐雙漲 民眾黨立委認為「不能只透過漲價補虧損」

水電恐雙漲，經濟部長王美花昨到立法院備詢時指出，「台電不能倒、水價要檢討」，民眾黨立委邱臣遠表示，電價審議會月底即將召開，外傳電價將大幅調漲，近日也傳出水價要調漲的風聲，「水電雙漲」恐導致民間反彈，他認為，台電虧損主要來自於錯誤的能源政策，因此應優先檢討能源政策，降低發電成本，而不是只有透過漲價來彌補虧損。

邱臣遠認為，「台電漲價，而不應是調漲民生電費」，水價部分，已凍漲近三十年，適度調整可以改善「劫貧濟富」的不合理狀況，尤其是針對用水大戶。政府應考慮整體通膨效應，並考量調漲時間的合理性。

民眾黨立委賴香伶認為，國家對台電已經挹注夠多的資源了，王美花回應立委的說法過於輕忽與不尊重，「荒腔走板」，指用電應分級、分流，用更細緻的方式進行規劃，「不可能全部不漲，都透過政府稅額和預算一直補」，不該用「泛政治化」或政治化的思維處理台電問題。