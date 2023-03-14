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中風病患向相伴30年女友開口成功求婚 白色情人節完成浪漫婚禮

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陳先生與杜女士在白色情人節登記成為夫妻。圖／大千綜合醫院提供
陳先生與杜女士在白色情人節登記成為夫妻。圖／大千綜合醫院提供

「我愛妳，請妳嫁給我！」60歲陳姓男子年初因腦中風影響右側肢體及語言能力，在苗栗市大千綜合醫院接受「腦中風急性後期整合照護」，經過語言治療師訓練，他用一周時間練習後，開口向相伴近30年的女友說出心裡的願望，成功求婚，今天上午在醫院內進行婚禮儀式，接受眾人的祝福，場面溫馨。

院方說，陳先生是腦中風急性後期整合照護計畫（簡稱PAC）的個案，上午婚禮在院內病房的交誼廳進行，由院長徐千剛、神經內科主任林奕夫擔任證婚人，在院內辦理結婚儀式，並由苗栗市戶政事務所辦理人員協助完成結婚登記，讓大家感受他們的幸福與喜悅。

林奕夫表示，陳先生今年1月底因腦中風傷及左腦，影響右側肢體及語言能力，病情穩定後，由其

他醫院轉至大千接受PAC團隊照護，進行密集復健治療，在一次訪談中，社工師發現他與女友杜女士相伴多年，卻未能有機會給予彼此正式名份，是他們心中的缺憾，PAC團隊得知後特別規畫這次婚禮，希望讓他們圓夢。

為讓陳先生順利求婚及走紅毯，復健科團隊在語言治療時，特別讓他練習求婚時想說的話，並加強右側肢體訓練；護理和行政團隊也協助安排婚禮事宜，並連繫苗栗市戶政事務所協助，在今天白色情人節給兩人一個溫馨又浪漫的儀式。

上午在結婚進行曲樂聲中，這對愛侶挽手一步步踩紅毯前進，在大家簇擁下陳先生感性地向女友求婚，杜女士也說出「我願意」，讓在場眾人都感到開心與感動，在徐千剛、林奕夫見證下，戶政所人員協助他們完成登記，順利成為夫妻。婚禮結束後，兩名新人分送喜糖給醫護人員及其他病房的病人，與大家分享喜悅，成就院內一段佳話。

中風病患陳先生展現復健成果，和杜女士一同走紅毯步入結婚禮堂。圖／大千綜合醫院提供
中風病患陳先生展現復健成果，和杜女士一同走紅毯步入結婚禮堂。圖／大千綜合醫院提供
新人與大千PAC團隊共同合照慶賀。圖／大千綜合醫院提供
新人與大千PAC團隊共同合照慶賀。圖／大千綜合醫院提供

腦中風 婚禮 語言

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