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永續行動再升級 7-ELEVEN「i珍食」可外送 限時借循環杯就送咖啡

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN率零售之先攜手foodomo外送平台架構「i珍食」外送預訂服務，超過6,600家7-ELEVEN皆已完成系統嫁接。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN率零售之先攜手foodomo外送平台架構「i珍食」外送預訂服務，超過6,600家7-ELEVEN皆已完成系統嫁接。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN關注綠色永續議題，響應315國際消費者權益日，打造「愛地球、聰明『省』」主題，率零售之先推動「i珍食」外送服務，也與消基會合作透過永續繪本倡議惜食，此外更自3月15日起攜手環保署推出「環保消費，借循環杯送咖啡！」活動，與消費者一起惜食、減塑、省荷包。

7-ELEVEN自2000年起推動「i珍食」專案，至今已有上千萬人次體驗，平均1年每間門市可提升1成的食材使用率，在去年OPEN POINT APP導入「i珍食地圖」後，更便利小資族搜尋商品，購買人次亦相較前年成長1倍之多。即日起更推出「i珍食」外送到家的活動，攜手foodomo與超過6,600家7-ELEVEN完成系統嫁接，時間一到i珍食商品將自動在foodomo平台上架，解決門市外送經營人工管理庫存與上架的痛點，同時消費者無須到店即可在foodomo外送平台上尋寶找好康，即日起在APP上選購即可遠距響應7-ELEVEN 的i珍食計畫。

而同樣在去年推出的「OPEN iECO循環杯機」，目前全台已有超過500店提供服務，只要開啟OPEN POINT APP「循環杯租借服務」即可至指定門市借用與歸還循環杯。7-ELEVEN更攜手環保署自3月15日起至3月31日止舉辦「環保消費，借循環杯送咖啡！」活動，活動期間凡完成OPEN iECO循環杯借還體驗即贈CITY CAFE中杯熱拿鐵乙杯，限量4,000杯，數量有限，送完為止。

即日起在APP上選購即可遠距響應7-ELEVEN 的i珍食計畫，與消費者共同實踐珍惜食物、友善環境，更可輕鬆省荷包。圖／7-ELEVEN提供
即日起在APP上選購即可遠距響應7-ELEVEN 的i珍食計畫，與消費者共同實踐珍惜食物、友善環境，更可輕鬆省荷包。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鼓勵全民一同從日常生活實踐惜食減碳，於11日參與由消基會主辦之「315世界消費者日-透過潔淨能源轉型賦權予消費者『惜食 Teatime』野餐暨園遊會」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鼓勵全民一同從日常生活實踐惜食減碳，於11日參與由消基會主辦之「315世界消費者日-透過潔淨能源轉型賦權予消費者『惜食 Teatime』野餐暨園遊會」。圖／7-ELEVEN提供
活動期間凡完成OPEN iECO循環杯借還體驗即贈CITY CAFE中杯熱拿鐵乙杯，限量4,000杯，數量有限，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
活動期間凡完成OPEN iECO循環杯借還體驗即贈CITY CAFE中杯熱拿鐵乙杯，限量4,000杯，數量有限，送完為止。圖／7-ELEVEN提供

外送 咖啡 環保署

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