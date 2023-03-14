「波波牙醫」開放到偏鄉？ 牙醫團體：不能接受

「波波牙醫」爭議再起，甚至醞釀遊說修法，開放波波牙醫去偏鄉執業。對此，本土小牙醫聯盟今發聲明「反對、不能接受」，並表示，國內牙醫系招生名額已多年沒有增加，不能接受國外學歷名額以任何形式增加實習名額，且偏鄉民眾需要的是有品質的醫療，不該淪為剛畢業的「波波牙醫」練刀用的白老鼠。

去年五月醫師法修法，持國外學歷者（以波蘭、西班牙為多數，俗稱「波波醫師」），均須先通過教育部的學歷甄試、經過實習，才可報考醫師國家考試，附帶決議，「波波牙醫」維持免學歷甄試及開放更多實習名額，掀起爭議，行政院前院長蘇貞昌任內已獲得政院承諾，實習名額維持不變，但隨著蘇下台，傳出醞釀透過修法，增加的實習名額只能投入偏鄉。

本土小牙醫聯盟認為，從牙醫全聯會統計資料顯示，國外學歷牙醫執行「醫療資源不足地區改善方案」比例遠低於國內學歷牙醫，國外學歷牙醫更有近半數都留在雙北市執業。由此可知引進國外學歷的牙醫也只會往人口密集區集中，並不能改善偏鄉問題。正在等待實習的國外學歷生也表示，並無意願似本土公費生長期綁約十年服務偏鄉。

本土小牙醫聯盟指出，引進大量未成熟的國外學歷畢業生，會和國內學生搶分臨床訓練資源，犧牲本土學生的受教權益，不僅不公平，也會造成全體訓練不足，影響全民將來的醫療品質。聯盟反對以任何理由加開國外學歷牙醫實習名額，更不能接受以少數弱勢民眾為犧牲品，為「波波牙醫」解套。

本土小牙醫聯盟指出，政府長年培育「牙醫公費生」分發到偏鄉服務，目前受訓及在學的公費生逾百人，且2021年度起，公費生服務年限由6年延長為10年​​。若衛福部把偏鄉都塞滿波波牙醫，本國公費生置之何處？來自南投縣仁愛鄉的成大牙醫系公費生Temi擔憂「衛福部要犧牲離島偏鄉原鄉居民的健康嗎？」