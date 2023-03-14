快訊

退輔會稱黃埔軍校反共鬧笑話 民進黨曲解歷史又一樁

全台首張佛教唱片來自星雲大師？作家指幕後推手還有「他」

麥當勞「草莓冰炫風、優格派」開賣！1+1=89新組合登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「波波牙醫」開放到偏鄉？ 牙醫團體：不能接受

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

「波波牙醫」爭議再起，甚至醞釀遊說修法，開放波波牙醫去偏鄉執業。對此，本土小牙醫聯盟今發聲明「反對、不能接受」，並表示，國內牙醫系招生名額已多年沒有增加，不能接受國外學歷名額以任何形式增加實習名額，且偏鄉民眾需要的是有品質的醫療，不該淪為剛畢業的「波波牙醫」練刀用的白老鼠。

去年五月醫師法修法，持國外學歷者（以波蘭、西班牙為多數，俗稱「波波醫師」），均須先通過教育部的學歷甄試、經過實習，才可報考醫師國家考試，附帶決議，「波波牙醫」維持免學歷甄試及開放更多實習名額，掀起爭議，行政院前院長蘇貞昌任內已獲得政院承諾，實習名額維持不變，但隨著蘇下台，傳出醞釀透過修法，增加的實習名額只能投入偏鄉。

本土小牙醫聯盟認為，從牙醫全聯會統計資料顯示，國外學歷牙醫執行「醫療資源不足地區改善方案」比例遠低於國內學歷牙醫，國外學歷牙醫更有近半數都留在雙北市執業。由此可知引進國外學歷的牙醫也只會往人口密集區集中，並不能改善偏鄉問題。正在等待實習的國外學歷生也表示，並無意願似本土公費生長期綁約十年服務偏鄉。

本土小牙醫聯盟指出，引進大量未成熟的國外學歷畢業生，會和國內學生搶分臨床訓練資源，犧牲本土學生的受教權益，不僅不公平，也會造成全體訓練不足，影響全民將來的醫療品質。聯盟反對以任何理由加開國外學歷牙醫實習名額，更不能接受以少數弱勢民眾為犧牲品，為「波波牙醫」解套。

本土小牙醫聯盟指出，政府長年培育「牙醫公費生」分發到偏鄉服務，目前受訓及在學的公費生逾百人，且2021年度起，公費生服務年限由6年延長為10年​​。若衛福部把偏鄉都塞滿波波牙醫，本國公費生置之何處？來自南投縣仁愛鄉的成大牙醫系公費生Temi擔憂「衛福部要犧牲離島偏鄉原鄉居民的健康嗎？」

本土小牙醫聯盟說明，國際牙醫校友聯合會屢次宣稱全台有84個鄉鎮是「零牙醫鄉鎮」，事實上是因人口稀疏的無牙醫診所執業鄉鎮，但仍有衛生所牙科、牙醫執業點、牙醫學校及社區巡迴點、牙醫醫療站，或是配合西醫IDS計畫等牙醫醫療服務。以台中市石岡區沒有牙醫診所為例，騎車十分鐘就能到豐原區或東勢區就醫，當地也設有牙醫醫療站。

2023國外學歷牙醫師全國分布密度圖。圖／本土小牙醫聯盟提供
2023國外學歷牙醫師全國分布密度圖。圖／本土小牙醫聯盟提供

牙醫 偏鄉 實習

延伸閱讀

史書華粉專復活「天道輪迴」開戰！提鍾沛君罹癌病史挨轟「沒醫德」

不用下山看牙醫了 南投仁愛鄉互助村牙醫醫療站今啟用

不忍了！國際牙醫下跪衛福部陳情 批本土牙醫霸凌同業

國外牙醫生跪求實習名額 衛福部：逐年核算分發

相關新聞

壽司郎「點餐平板」沒顧好…小孩狂戳送上五甜點 網笑：爸媽吃到哭

現在很多餐廳為了節省人力成本，都是讓客人自行點餐，不是每桌配一個平板電腦，就是使用手機掃QR圖碼，客人即可自行進入點餐系統點餐。日前有一名爸爸發文分享全家出外用餐經驗，並以切身之痛提醒大家「千萬不要給小孩拿到點餐平板電腦」，惹笑一票網友「小孩一定很開心」。

估計10萬張！故宮隱匿國寶高清圖檔遭盜？副院長：去年六月啟動調查

故宮驚傳數千件故宮國寶數位圖檔遭盜，在百度、淘寶等網站賤賣。故宮副院長黃永泰今天受訪時指出，黃永泰表示，正研擬請律師提出...

台灣這縣市搜尋「雄性禿」比例最高 醫師分析可能與作息有關

根據「Google 搜尋趨勢」顯示，過去一年來，搜尋「雄性禿」比例最高的城市為台南市，台南人為何最怕禿頭？

外送員穿公司制服校門口接小孩 小學生女兒怒：這樣很丟臉

一名網友在PTT PO文表示，瞥見一名疑似小學五或六的高年級女孩，對穿著外送外套、騎機車來接她的爸爸大喊：「爸爸你不要穿那個(指熊貓外套)來接我，這樣很丟臉耶」，整幕尷尬景象在爸爸連連抱歉聲中才落幕，讓原PO突然有感上網發文，詢問大家：「熊貓外送來接小孩放學真的很丟臉嗎？」

今晨北部低溫10.5度 白天起各地轉晴明回暖

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(14日)西半部多雲轉晴，東半部偶有局部短暫降...

實在沒動力運動？研究：可能是腸道細菌作祟

規律運動對許多人很容易，但更多人無論如何就是動不起來。最近老鼠實驗發現，缺乏運動動機與基因遺傳關係不大，更與代謝能力無關，而是腸道細菌影響，缺乏特定腸道細菌不但會減少運動快感，也會降低運動耐力，人們下次運動的意願也愈來愈低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦