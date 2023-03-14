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南台灣抗旱 鄭文燦：中央地方通力合作共度難關

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

南台灣水情吃緊，行政院副院長鄭文燦今天表示，在蔡英文總統、行政院長陳建仁的要求下，政府努力開發多元水資源，聯通調節各水庫，提高台灣的供水穩定與韌性，確保民生、工業與農業的用水需求。這一次，南台灣的抗旱正是一次重大的考驗，中央地方同心，跨縣市合作，一定可以度過。

鄭文燦透過臉書指出，極端氣候已經成為全球常態，台灣也無法例外，十年無旱，幾乎不可能發生。兩年前，北台灣剛度過百年大旱，至今記憶猶新。去年高雄市年降雨量僅971毫米，南部地區已有近600天沒有超過200毫米的降雨。目前曾文水庫蓄水量為11.8%、南化水庫為42.5%，南部水情相當吃緊。

鄭文燦表示，去年底經濟部及農委會會商後，就決定採取超前部署，讓嘉南地區一期稻作休耕，休耕面積1萬9千公頃，節水2億噸，農民可從綠色給付中得到每公頃9萬6千元的補償，這樣的非常措施，就是希望把珍貴水存下來，減少南部各水庫水位下降的速度。

鄭文燦說，除了水稻休耕外，嘉南地區春季雜糧作物，包括玉米、甘藷等，一共4萬2千公頃，是農民的重要經濟旱作。改採從埤塘、河川、公有及民間水井等水源，一共取用1620萬噸，加上來自水庫的最小供水量1680萬噸，合計使用3300萬噸的水，農委會水利團隊與嘉南地區的農民密切合作，精準配水，陸續完成從嘉義到台南的春耕雜作分區供灌的任務。

鄭文燦表示，面對水情，他們一點都不敢大意。經濟部3月1日成立旱災中央災害應變中心，強化嘉義至屏東的南北供水調度，並增鑿抗旱水井 54口（嘉義4口、高雄22口、屏東28口），增加備援水源。台灣自來水公司也提升淨水廠效率，預計4月底前在南台灣增加每日13.6萬噸供水。經濟部同時調派移動式RO淨水設備、緊急海水淡化機組協助造水，提供工業用水每日超過1萬噸。

鄭文燦說，南部各縣市政府非常用心推動節水計畫，從自來水夜間減壓供水、擴大工業節水率5%到10%、備援地下水井啟用，到充分利用水資源中心的放流水等等多項抗旱對策。真的很感謝南部縣市的努力。去年，清淤量己近1800萬立方公尺，創下歷史新高；今年更擴大清淤仁義潭、南化、曾文及阿公店等4座水庫，水利團隊對水庫的經營管理，盼確保各水庫最大蓄水容量。

鄭文燦說，台南、高雄之間用水聯通非常重要，台南市有全台最大的曾文水庫，蓄水量5億9千萬噸，而高雄市是有水無水庫，兩市必須互通有無。高雄市依賴高屏堰的水源之外，台南市的南化水庫支援用水，可以說是高雄市的用水生命線。前瞻基礎建設計畫，納入「曾文南化聯通管計畫」，總經費120億元，完成後，每天可以南送水源80萬噸，讓曾文水庫與南化水庫聯通。這個工程正緊鑼密鼓進行，預定明年完工後，南台灣的供水韌性可大幅提高。

鄭文燦也提到，再生水廠及海淡廠雖然成本較高，但是對台灣而言，民生及高科技不能斷水。政府已推動全台一共11座再生水廠的計畫，陸續投入供水。以高雄市為例，鳳山水資源中心再生水供應量每日提升至4.6萬噸，臨海水資源中心每日提升至4萬噸，總計每日供應高達8.6萬噸再生水，提供高雄市工業用戶使用。海淡廠計畫也從紙上評估進入落實階段，台南市正在蓋一座兩期合計日產水30萬噸的海淡廠，可在困難的抗旱時刻，支援台南市的用水。

此外，針對屏東高雄供水支援方案，鄭文燦說，水利署3月進行緊急工程，以接管方式，將位於屏東生技產業園區既有的11口井的地下水，輸送到高雄大樹區的高屏溪攔河堰，總長約7.6公里，再輸送至澄清湖及坪頂淨水廠，每天可以支援3.6萬噸的水，提供作為高雄的民生用水。

行政院副院長鄭文燦說明水情因應措施，圖／取自鄭文燦臉書
行政院副院長鄭文燦說明水情因應措施，圖／取自鄭文燦臉書

南化水庫 鄭文燦 曾文水庫

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