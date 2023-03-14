航空人員檢定、證照規費明起調漲 各項調整幅度一次看

交通部依據《規費法》每3年做一次檢討，近日公告修法，調漲航空人員學、術科檢定費及證照規費。另配合民法修正成年人年齡為18歲，刪除「航空人員檢定給證管理規則」中，「未滿20歲者申請學習駕駛員及自用駕駛員檢定，應有法定代理人或監護人書面同意」規定，明(15日)起上路。

根據交通部公告，航空人員學、術科檢定費及證照規費，申請學科初次檢定及重新檢定費用從每次500元調整為650元。檢定加簽及複檢費用從每次100元調整為250元。申請學習駕駛員學習證及申請航空器駕駛員、飛航工程師及飛航教師檢定證費用，從每張500元調整為800元。申請航空器維修工程師、飛航管制員、維修員檢定證費用每張450元；申請航空器簽派員檢定證費用每張250元調整為600元。

申請民航局派員執行航空器駕駛員各檢定類別術科檢定費用從每次調整每人次9千元；新增申請其他航空人員各檢定類別術科檢定費用每人次3千元；新增申請民航局補發航空人員學科合格證明、成績單費用每張350元，民航局場地實施檢定使用費每次200元。

另外，申請航空人員個人證照紀錄調整為每份350元，新增裁處紀錄證明費用每份350元；學科成績複查費用調整為每科350元；申請民航局向外國民航主管機關查證相關證明文件費用為每次600元。