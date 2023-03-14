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智利櫻桃檢出農藥殘留 51.7公噸遭邊境攔截

中央社／ 台北14日電

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，4批從智利進口的櫻桃被檢出農藥殘留不合格，全數約51.7公噸遭邊境攔截，未流入市面。食藥署表示，將持續採百分百逐批查驗至3月底。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有11項檢驗不合格產品，如中國桑葉提取物、印度索娜大米、越南冷凍芒果丁等，分別被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有1批從印尼進口的「SUKRO調製豆（燒烤風味）A683（SUKRO KACANG BERSALUT BBQ）」，檢出真菌毒素含量不符規定，全數共240公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，SUKRO調製豆（燒烤風味）的主要成分是花生，屬於可直接供食用產品，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，供直接食用的花生、油籽、黃豆，及其加工產品，去殼，黃麴毒素B1及總黃麴毒素限量分別為每公斤2微克及每公斤4微克以下，這批產品被檢出黃麴毒素超標不符規定。

此外，智利櫻桃因違規情形嚴重，食藥署目前針對智利櫻桃進口業者採百分百逐批查驗，將持續到3月底。陳慶裕說，這次共4批智利櫻桃遭邊境攔截，加起來總重量約51.7公噸，違規原因均為殘留農藥賽安勃，依規定不得檢出。

陳慶裕表示，這次違規的業者中，廣青有限公司已累計5批違規，在出現第2批違規時，請業者提出自主管理措施預防說明，並已得到回覆，今天公布的違規產品進口日期是在要求說明前，仍將對智利櫻桃採百分百逐批查驗。

智利 食藥署

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