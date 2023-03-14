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兒童節連假！台南葫蘆埤連辦2天「生態小精靈」童趣節

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市觀旅局4月3日至4日推出葫蘆埤自然公園童趣節。圖／台南市觀旅局
台南市觀旅局4月3日至4日推出葫蘆埤自然公園童趣節。圖／台南市觀旅局

期待已久的兒童節連假來囉！台南市政府觀光旅遊局4月3日至4日特地在葫蘆埤自然公園舉辦「葫蘆埤自然公園童趣節」，以「自然系生態小精靈」為主軸，安排10大系列親子活動，開啟孩子們的生態感官探索之旅，玩出孩子們的無限潛能，寓教於樂，邀請大小朋友化身精靈一起來葫蘆埤彩繪紙箱闖關趣！

觀光旅遊局表示，葫蘆埤自然公園有復古迷人的凌波吊橋，也有安全刺激的石造滑梯，湖光水色十分適合親子共遊，本次活動運用園區內充滿林間氣息的場域，為孩子創造一個富含養份的童趣節，結合環保及創意彩繪DIY，在戶外空間規劃「彩繪紙箱迷宮」，搭配「草地野餐趣」及「生態導覽」，讓親子共同體驗葫蘆埤自然公園之美，絕對不虛此行。

觀光旅遊局指出，本次活動以「自然生態」、「環境保育」作為發想，以「自然系生態小精靈」為主題，讓來現場的小朋友們都化身為生態小精靈，有「菱角染布DIY」、「精靈闖關趣」、「童趣遊樂場」、「著色塗鴉樂」、「行動圖書車」、「玩具銀行」等包羅萬象的童趣探索活動，。

現場還邀請深受兒童喜愛的自然繪本家Happy姐姐進行親子互動外，還有甜甜姐姐及知名氣球街頭藝人兔兔哥哥在葫蘆埤登場表演，還有魔幻泡泡演出，讓大小朋友一同進入泡泡的世界。

活動期間入場參加活動的大小朋友，可以領取限量手持氣球，小朋友們裝扮成小精靈入場，還可以再拿到凌波仙子送給小朋友們的專屬小禮物，數量有限，送完為止。此外，活動還結合現地1樓「錢來也商店」與2樓「葫畔空間」餐廳，推出專屬活動優惠方案。

市長黃偉哲指出，台南擁有多元的自然生態環境，靜謐秀麗的山水景致，豐富多樣的生態物種，歡迎來台南享受芬多精森林浴，欣賞湖畔美景、呼吸清新空氣，感受大自然給予的五感體驗，葫蘆埤自然公園童趣節規畫各項親子探索及生態之旅，正搭上城市體驗旅遊的潮流及生態保育的追求。

台南市觀旅局4月3日至4日推出葫蘆埤自然公園童趣節。圖／台南市觀旅局
台南市觀旅局4月3日至4日推出葫蘆埤自然公園童趣節。圖／台南市觀旅局
台南市觀旅局4月3日至4日推出葫蘆埤自然公園童趣節。圖／台南市觀旅局
台南市觀旅局4月3日至4日推出葫蘆埤自然公園童趣節。圖／台南市觀旅局
台南市觀旅局4月3日至4日推出葫蘆埤自然公園童趣節。圖／台南市觀旅局
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親子 台南 自然生態

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