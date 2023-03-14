快訊

陳建仁證實：故宮千張國寶資料外流 在陸拍賣網站賤賣

太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的比ChatGPT傲嬌耶

彰化監獄脫逃受刑人朱漢宗老家附近被抓！結束24小時逃脫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東歐航線+1！華航7月每周2班直飛布拉格 來回最低2萬7起

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華航空今(14日)宣布，將自7月18日開闢台北往返布拉格直飛航線。圖／華航提供
中華航空今(14日)宣布，將自7月18日開闢台北往返布拉格直飛航線。圖／華航提供

華航空今(14日)宣布，將自7月18日開闢台北往返布拉格直飛航線，為唯一由台灣直飛捷克的航空公司，以A350客機執飛，每周提供兩個往返班次，飛行時間去程約13小時50分，回程約12小時30分，經濟艙來回機票最低售價2萬7160元起（未稅），屆時該公司東歐航班含台北－維也納將達每周6班。

華航表示，台北－布拉格航線每周二、周六飛航，去程台北飛往布拉格CI067於晚間11點20分自桃園機場起飛，當地時間隔天上午7點10分抵達；回程布拉格飛往台北CI068則於上午11點05分起飛，台灣時間隔天上午5點35分抵達，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位。

華航表示，歡慶歐洲全新航點布拉格開航，推出經濟艙來回機票最低售價2萬7160元起（未稅），還有會員加贈哩程活動，9月底前搭乘台灣往返布拉格航班，晶鑽卡會員可獲得2倍哩程、翡翠卡會員可獲得1.5倍哩程、金卡會員則可獲得1.2倍哩程回饋。

此外，華夏會員哩程折抵票款Miles and Cash全航線擴大適用範圍，長程航線每航段折抵上限提高至豪華商務艙8000元、豪華經濟艙7000元、經濟艙6000元；短程航線每航段折抵上限則提高至商務艙2000元、豪華經濟艙1500元、經濟艙1200元。

華航指出，位於東歐的布拉格為捷克首都也是第一大城，素有真實版童話王國之稱，也被聯合國列為世界首座「世界文化遺產」城市。布拉格以伏爾塔瓦河為中心，貫穿城堡、小城、舊城及新城等城區，知名景點包含布拉格廣場、聖維特大教堂、天文鐘、查理大橋等。

華航指出，近年來赴歐旅客日益漸增，其中又以東歐市場成長最為快速，放眼亞太不論是商務或旅遊需求皆穩定上升，深具市場開發潛力，也將持續爭取轉機客源。目前全歐洲航點還包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、義大利羅馬及奧地利維也納，每周將提供近30個飛往歐洲的航班。

航線 華航

延伸閱讀

華航開闢台北-布拉格航線 經濟艙來回票價最低27160起

經典賽／韓媒算出韓國最後晉級機會 只能寄望捷克了

華航運輸私菸遭桃園市府罰600萬元 上訴遭駁確定

總統專機私菸案挨罰600萬 華航抗罰敗訴確定

相關新聞

台灣這縣市搜尋「雄性禿」比例最高 醫師分析可能與作息有關

根據「Google 搜尋趨勢」顯示，過去一年來，搜尋「雄性禿」比例最高的城市為台南市，台南人為何最怕禿頭？

外送員穿公司制服校門口接小孩 小學生女兒怒：這樣很丟臉

一名網友在PTT PO文表示，瞥見一名疑似小學五或六的高年級女孩，對穿著外送外套、騎機車來接她的爸爸大喊：「爸爸你不要穿那個(指熊貓外套)來接我，這樣很丟臉耶」，整幕尷尬景象在爸爸連連抱歉聲中才落幕，讓原PO突然有感上網發文，詢問大家：「熊貓外送來接小孩放學真的很丟臉嗎？」

今晨北部低溫10.5度 白天起各地轉晴明回暖

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(14日)西半部多雲轉晴，東半部偶有局部短暫降...

實在沒動力運動？研究：可能是腸道細菌作祟

規律運動對許多人很容易，但更多人無論如何就是動不起來。最近老鼠實驗發現，缺乏運動動機與基因遺傳關係不大，更與代謝能力無關，而是腸道細菌影響，缺乏特定腸道細菌不但會減少運動快感，也會降低運動耐力，人們下次運動的意願也愈來愈低。

東歐航線+1 華航7月每周2班直飛布拉格 來回最低2萬7起

中華航空今(14日)宣布，將自7月18日開闢台北往返布拉格直飛航線，為唯一由台灣直飛捷克的航空公司，以A350客機執飛，...

故宮隱匿國寶高清圖檔遭盜？副院長:去年六月啟動調查

故宮驚傳數千件故宮國寶數位圖檔遭盜，在百度、淘寶等網站賤賣。故宮副院長黃永泰今天受訪時指出，黃永泰表示，正研擬請律師提出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦