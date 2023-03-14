東歐航線+1！華航7月每周2班直飛布拉格 來回最低2萬7起

中華航空今(14日)宣布，將自7月18日開闢台北往返布拉格直飛航線，為唯一由台灣直飛捷克的航空公司，以A350客機執飛，每周提供兩個往返班次，飛行時間去程約13小時50分，回程約12小時30分，經濟艙來回機票最低售價2萬7160元起（未稅），屆時該公司東歐航班含台北－維也納將達每周6班。

華航表示，台北－布拉格航線每周二、周六飛航，去程台北飛往布拉格CI067於晚間11點20分自桃園機場起飛，當地時間隔天上午7點10分抵達；回程布拉格飛往台北CI068則於上午11點05分起飛，台灣時間隔天上午5點35分抵達，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位。

華航表示，歡慶歐洲全新航點布拉格開航，推出經濟艙來回機票最低售價2萬7160元起（未稅），還有會員加贈哩程活動，9月底前搭乘台灣往返布拉格航班，晶鑽卡會員可獲得2倍哩程、翡翠卡會員可獲得1.5倍哩程、金卡會員則可獲得1.2倍哩程回饋。

此外，華夏會員哩程折抵票款Miles and Cash全航線擴大適用範圍，長程航線每航段折抵上限提高至豪華商務艙8000元、豪華經濟艙7000元、經濟艙6000元；短程航線每航段折抵上限則提高至商務艙2000元、豪華經濟艙1500元、經濟艙1200元。

華航指出，位於東歐的布拉格為捷克首都也是第一大城，素有真實版童話王國之稱，也被聯合國列為世界首座「世界文化遺產」城市。布拉格以伏爾塔瓦河為中心，貫穿城堡、小城、舊城及新城等城區，知名景點包含布拉格廣場、聖維特大教堂、天文鐘、查理大橋等。

華航指出，近年來赴歐旅客日益漸增，其中又以東歐市場成長最為快速，放眼亞太不論是商務或旅遊需求皆穩定上升，深具市場開發潛力，也將持續爭取轉機客源。目前全歐洲航點還包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、義大利羅馬及奧地利維也納，每周將提供近30個飛往歐洲的航班。