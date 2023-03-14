估計10萬張！故宮隱匿國寶高清圖檔遭盜？副院長：去年六月啟動調查

故宮驚傳數千件故宮國寶數位圖檔遭盜，在百度、淘寶等網站賤賣。故宮副院長黃永泰今天受訪時指出，黃永泰表示，正研擬請律師提出智財權受損的要求、要求淘寶網下架。目前估計有十萬張被盜。至於引發此事的研究員已做申誡的懲處。他也否認故宮高層隱匿此事，表示去年六月爆發馬上處理、持續調查。但因轉檔速度太快，一張三百萬畫素的圖片六七秒就被轉去遭盜。

鏡週刊報導，包括鎮院3寶等數千件故宮文物數位圖檔，竟因一名助理研究員建檔時將資料存於個人使用電腦，又意外遭駭，導致數位典藏的原始資料被對岸駭客全數盗走，在百度等網站賤賣，甚至免費提供連結供人下載，故宮卻無力阻止，只能放任這些圖檔被人任意複製，故宮高層未察覺嚴重性，至今拿不出任何解決辦法。

黃永泰表示，此事是為了加速四十萬張六百萬畫素國寶檔案的數位化、盡快公開，承辦人員為了求好心切，自己建立一個系統轉換。因為量實在太大、在公開系統做作業流程，傳檔過程中引發問題，讓工具軟體擷取到高階圖檔。為此盡快了解、做了行政處分。至於故宮是否刻意「冷處理」，黃永泰僅表示：「沒有這回事」

數位資訊室專門委員陳中禹表示， 負責的研究員做了150萬畫素的限制，誤認他無法看到完整的大圖細節，沒想到他可以用局部擷取的方式拼湊大圖。

至於被盜上網的高清圖檔，黃永泰表示，正研擬請律師提出智財權受損的要求、要求淘寶網下架。目前估計有十萬張被盜。