快訊

陳建仁證實：故宮千張國寶資料外流 在陸拍賣網站賤賣

太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的比ChatGPT傲嬌耶

彰化監獄脫逃受刑人朱漢宗老家附近被抓！結束24小時逃脫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

估計10萬張！故宮隱匿國寶高清圖檔遭盜？副院長：去年六月啟動調查

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮驚傳數千件故宮國寶數位圖檔遭駭，在百度、淘寶等網站賤賣。圖為王羲之名作「快雪時晴帖」及珍藏墨寶文物透過數位化在台北國際書展展出。圖／故宮提供
故宮驚傳數千件故宮國寶數位圖檔遭駭，在百度、淘寶等網站賤賣。圖為王羲之名作「快雪時晴帖」及珍藏墨寶文物透過數位化在台北國際書展展出。圖／故宮提供

故宮驚傳數千件故宮國寶數位圖檔遭盜，在百度、淘寶等網站賤賣。故宮副院長黃永泰今天受訪時指出，黃永泰表示，正研擬請律師提出智財權受損的要求、要求淘寶網下架。目前估計有十萬張被盜。至於引發此事的研究員已做申誡的懲處。他也否認故宮高層隱匿此事，表示去年六月爆發馬上處理、持續調查。但因轉檔速度太快，一張三百萬畫素的圖片六七秒就被轉去遭盜。

鏡週刊報導，包括鎮院3寶等數千件故宮文物數位圖檔，竟因一名助理研究員建檔時將資料存於個人使用電腦，又意外遭駭，導致數位典藏的原始資料被對岸駭客全數盗走，在百度等網站賤賣，甚至免費提供連結供人下載，故宮卻無力阻止，只能放任這些圖檔被人任意複製，故宮高層未察覺嚴重性，至今拿不出任何解決辦法。

黃永泰表示，此事是為了加速四十萬張六百萬畫素國寶檔案的數位化、盡快公開，承辦人員為了求好心切，自己建立一個系統轉換。因為量實在太大、在公開系統做作業流程，傳檔過程中引發問題，讓工具軟體擷取到高階圖檔。為此盡快了解、做了行政處分。至於故宮是否刻意「冷處理」，黃永泰僅表示：「沒有這回事」

數位資訊室專門委員陳中禹表示， 負責的研究員做了150萬畫素的限制，誤認他無法看到完整的大圖細節，沒想到他可以用局部擷取的方式拼湊大圖。

至於被盜上網的高清圖檔，黃永泰表示，正研擬請律師提出智財權受損的要求、要求淘寶網下架。目前估計有十萬張被盜。

故宮 淘寶 國寶

延伸閱讀

人氣王國寶翠玉白菜 第4度重磅回到故宮南院展出

【漢服HanFun】楚楚／故宮賞寫盡繁華特展，晚明文人裝束慶元宵

歌仔戲國寶陳美雲驟逝 兒悲傷曝大師「要死在舞台上」

徵集國際文物未審議便退回 立委批故宮失國際信譽

相關新聞

故宮隱匿國寶高清圖檔遭盜？副院長：去年六月啟動調查

故宮驚傳數千件故宮國寶數位圖檔遭盜，在百度、淘寶等網站賤賣。故宮副院長黃永泰今天受訪時指出，黃永泰表示，正研擬請律師提出...

台灣這縣市搜尋「雄性禿」比例最高 醫師分析可能與作息有關

根據「Google 搜尋趨勢」顯示，過去一年來，搜尋「雄性禿」比例最高的城市為台南市，台南人為何最怕禿頭？

外送員穿公司制服校門口接小孩 小學生女兒怒：這樣很丟臉

一名網友在PTT PO文表示，瞥見一名疑似小學五或六的高年級女孩，對穿著外送外套、騎機車來接她的爸爸大喊：「爸爸你不要穿那個(指熊貓外套)來接我，這樣很丟臉耶」，整幕尷尬景象在爸爸連連抱歉聲中才落幕，讓原PO突然有感上網發文，詢問大家：「熊貓外送來接小孩放學真的很丟臉嗎？」

今晨北部低溫10.5度 白天起各地轉晴明回暖

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(14日)西半部多雲轉晴，東半部偶有局部短暫降...

實在沒動力運動？研究：可能是腸道細菌作祟

規律運動對許多人很容易，但更多人無論如何就是動不起來。最近老鼠實驗發現，缺乏運動動機與基因遺傳關係不大，更與代謝能力無關，而是腸道細菌影響，缺乏特定腸道細菌不但會減少運動快感，也會降低運動耐力，人們下次運動的意願也愈來愈低。

兒童節連假！台南葫蘆埤連辦2天「生態小精靈」童趣節

期待已久的兒童節連假來囉！台南市政府觀光旅遊局4月3日至4日特地在葫蘆埤自然公園舉辦「葫蘆埤自然公園童趣節」，以「自然系...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦