快訊

美國政府來救火？矽谷銀行一夕爆掉後的連鎖效應

茄子蛋被爆解散各自單飛 拆夥幕後原因出在「錢」上面

【早晨財經速解讀】2023金融股配息大縮水 國票金停發股利!

口罩禁令解除腸病毒開始作祟 醫師籲勤洗手

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
口罩禁令解除，加上季節轉換，腸病毒進入高峰期，大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖呼籲，口罩鬆綁，家長應提醒小孩勤洗手，做好衛生習慣，遠離腸病毒。圖／李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院提供
口罩禁令解除，加上季節轉換，腸病毒進入高峰期，大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖呼籲，口罩鬆綁，家長應提醒小孩勤洗手，做好衛生習慣，遠離腸病毒。圖／李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院提供

口罩禁令解除，加上季節轉換，腸病毒好發進入高峰期。大甲李綜合醫院小兒科近期出現多例腸病毒案例，年紀都是5、6歲幼稚園大班幼童。小兒科主治醫師余秋霖表示，最近口罩鬆綁，不少家長忽略勤洗手的衛生習慣，讓病毒從口入，染上腸病毒。

李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖說，門診中染腸病毒的幼童案例，家長將幼童送到幼稚園，老師量體溫發現幼童發燒，經門診治療發現，幼童嘴巴內已出現潰瘍，確認罹患腸病毒，給予治療後已康復，所幸沒有併發重症引起腦炎。

腸病毒的感染途徑，分成腸胃道傳染、呼吸道傳染、接觸患者皮膚水泡的異體、孕婦分娩過程中感染腸病毒。

余解說，通常腸病毒症狀出現後的一周內，傳染力最高，染病2至10天後出現症狀，典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒，病程大約7至10天，極少數個案恐發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、肺炎等併發症。

「酒精殺不死腸病毒，一定要用肥皂勤洗手。」余秋霖提醒，酒精並不能殺死腸病毒，一定要用肥皂、洗手乳勤洗手才能有效殺死腸病毒，環境也要用稀釋過後的漂白水消毒。

余秋霖表示，現在2、3歲幼童在疫情下長大，長期處在戴口罩的生活環境，接觸到的病毒量相對較少，而口罩解封後，家長應多提醒小孩勤洗手，減少病從口入的機會。

口罩禁令解除，加上季節轉換，腸病毒進入高峰期，大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖呼籲，口罩鬆綁，家長應提醒小孩勤洗手，做好衛生習慣，遠離腸病毒(非新聞當事人)。圖／李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院提供
口罩禁令解除，加上季節轉換，腸病毒進入高峰期，大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖呼籲，口罩鬆綁，家長應提醒小孩勤洗手，做好衛生習慣，遠離腸病毒(非新聞當事人)。圖／李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院提供

腸病毒 口罩 醫師

延伸閱讀

長期戴口罩已不懂笑？日本興起「笑容補習班」 教這樣笑才完美

口罩禁令鬆綁副作用曝光 乾咳沒痰極可能感染徽漿菌

日本鬆綁口罩令 影院遊樂場遊客笑容重現

13日起日本口罩全面鬆綁 百貨鐵道等員工將續戴

相關新聞

台灣這縣市搜尋「雄性禿」比例最高 醫師分析可能與作息有關

根據「Google 搜尋趨勢」顯示，過去一年來，搜尋「雄性禿」比例最高的城市為台南市，台南人為何最怕禿頭？

外送員穿公司制服校門口接小孩 小學生女兒怒：這樣很丟臉

一名網友在PTT PO文表示，瞥見一名疑似小學五或六的高年級女孩，對穿著外送外套、騎機車來接她的爸爸大喊：「爸爸你不要穿那個(指熊貓外套)來接我，這樣很丟臉耶」，整幕尷尬景象在爸爸連連抱歉聲中才落幕，讓原PO突然有感上網發文，詢問大家：「熊貓外送來接小孩放學真的很丟臉嗎？」

今晨北部低溫10.5度 白天起各地轉晴明回暖

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(14日)西半部多雲轉晴，東半部偶有局部短暫降...

口罩禁令解除腸病毒開始作祟 醫師籲勤洗手

口罩禁令解除，加上季節轉換，腸病毒好發進入高峰期。大甲李綜合醫院小兒科近期出現多例腸病毒案例，年紀都是5、6歲幼稚園大班...

阿里山花季！山桐子樹結果吸引4種特有種鳥類覓食 鳥友驚喜

鳥類是重要的生態指標，嘉義縣阿里山花季登場，吸引遊客上山賞花，此時春暖花開，鳥兒紛紛出來覓食，生態景觀豐富，生態觀察家暨...

通路血戰／低價不是王道！阻止出版業崩壞 文化部可以做什麼

網路書店血戰火熱，出版社、作者乃至其他實體書店都遭殃，顯示去年五大出版公會因通路折扣戰而擬的產業自律公約難以發揮效力。出版界期待，除了談了多年的「圖書統一定價制」等願景，文化部也不妨進行跨部會協商，道德勸服相關業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦