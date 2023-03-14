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台灣這縣市搜尋「雄性禿」比例最高 醫師分析可能與作息有關

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
35歲科技男患有雄性禿（左），經過治療狀況改善（右） 。圖／安南醫院提供
35歲科技男患有雄性禿（左），經過治療狀況改善（右） 。圖／安南醫院提供

根據「Google 搜尋趨勢」顯示，過去一年來，搜尋「雄性禿」比例最高的城市為台南市，台南人為何最怕禿頭？

Google統計的結果，搜尋雄性禿次數最多的縣市依次排名為台南、新北、高雄、台北及桃園。

安南醫院皮膚科主任羅子焜最近就接到一名35歲南科工程師的病例，年輕時頭髮茂密，𠈄在開始輪班工作後，不只頂部頭髮明顯稀疏，前額髮線也比同事高很多，陸續使用多種外用生髮產品後，掉髮情形不減反增，就醫後經頭皮檢查發現其毛囊變小、毛髮直徑變細，診斷為雄性禿。

醫師建議他改善生活型態、口服藥物及局部注射治療後，禿髮狀況大為改善。

羅子焜說明，其實相較於歐美人種，雄性禿在華人族群盛行率較低且較不嚴重，華人50歲前只有10～20%罹雄性禿，70歲左右則上升至40～60%；而女性雄性禿在華人族群中，不僅盛行率更低，發生的年齡層亦更晚，在70歲左右只有12～15%。

而雄性禿主要產生原因，可分為先天因素（基因）、後天因素（飲食、壓力、生活作息），以及頭皮張力、頭皮局部微循環血流等其他因素。羅子焜主任提到研究指出，雄性禿患者的頭皮具有較高濃度「5α-還原酶」（5-alpha reductase），會將睪固酮轉化成活性更強的雄性激素「二氫睪固酮」（DHT），縮短頭髮生長期並導致毛囊及毛髮直徑變小，新生頭髮因而逐漸稀疏，最後脫離毛囊，進而形成雄性禿。

另一常見生成原因為飲食，攝取高糖高脂或高升糖食物易引發高胰島素血症，進一步促進性荷爾蒙（雄性素）、腎上腺荷爾蒙的合成，活化並增加雄性素的生物利用率；另外，三餐不固定及常吃點心、宵夜，也會導致胰島素和類胰島素生長因子波動，雄性素活性隨之增加。而在局部微循環部分，研究發現抽菸可能造成組織微血管收縮、增加氧化壓力，因此造成落髮。

羅子焜補充，壓力大致使腎上腺荷爾蒙合成更多，亦可能促使更多毛囊幹細胞進入休眠期，使得正常週期循環的毛囊較少、甚而不再生長，就會讓頭髮看起來較為稀疏。

羅子焜表示，目前雄性禿療法主要為口服抗雄性素、外用藥、低能量雷射，以及植髮手術；其他如生長因子局部注射、肉毒桿菌注射、營養針注射、塗抹咖啡因、塗抹A酸、營養補充等，雖已有研究指出具部分療效，但大部分不嚴謹且實證等級低。

他強調，雄性禿的治療這麼多種，代表很難靠單一療法就獲良好成效，且相同治療組合在不同患者身上效果也不一，最好跟醫師討論後，找出最適合自己的方式，多管齊下以達到最佳療效。

Google趨勢統計全台各縣市中最常搜尋「雄性禿」的縣市排名。圖／Google
Google趨勢統計全台各縣市中最常搜尋「雄性禿」的縣市排名。圖／Google

頭髮 台南 醫師

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