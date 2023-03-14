外送員穿公司制服校門口接小孩 小學生女兒怒：這樣很丟臉

一名網友在PTT PO文表示，瞥見一名疑似小學五或六的高年級女孩，對穿著外送外套、騎機車來接她的爸爸大喊：「爸爸你不要穿那個(指熊貓外套)來接我，這樣很丟臉耶」，整幕尷尬景象在爸爸連連抱歉聲中才落幕，讓原PO突然有感上網發文，詢問大家：「熊貓外送來接小孩放學真的很丟臉嗎？」

原PO說，那天下午請假回家的途中，在一間小學校門口看見一幕引人「一陣心酸」的景象，在外頭等待接小孩的家長中，一位爸爸穿著外送服騎機車也在門外等候，未料一名疑似是小學五、六年級的小女孩出校門後，對著這位外送員父親大喊：：「爸爸你不要穿那個(指熊貓外套)來接我，這樣很丟臉耶」，「然後看那個爸爸一直跟小孩道歉，拜託好久小女孩才上車，突然一陣心酸。」

網友表示，「不丟臉，但有些小孩就是嘴賤」、「童言童語不要太計較」、「丟臉的點在於養出價值觀偏差的小孩吧」。

但也有人認為，這社會似乎是金錢至上，可以接受「開賓士的黑道爸爸」，但無法忍受「騎機車的外送師傅」。這年紀的小朋友「還是很在乎社經地位」啊，就怕「在學校必須承受異樣眼光」、「真的丟臉，都不怕小朋友在學校被欺負」、「小孩一定會攀比，而且要小孩體諒大人，不知道是大人悲哀更多，還是小孩悲哀」。

有網友說，其實跑外送並不代表貧窮，有些人是退休後兼職，「應該不知道爸爸月薪10萬」、「搞不好房東收租太閒跑一下」、「股板有個哥也是跑外送的，賺爛的那種」、「我有個朋友是當鋪的股東，他也是在跑熊貓」；但也有網友一針見血回覆：「撿回收還可能是興趣，跑外送是真的窮」。

有網友還歪樓地認為，「不過小五、小六還要家長接送更丟臉吧，都幾歲了？」也有人說，「想一下社畜爸爸還要加班沒法接哩」，不少網友更討論起「外送到底有沒有幫忙接小孩的服務」。