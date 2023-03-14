阿里山花季！山桐子樹結果吸引4種特有種鳥類覓食 鳥友驚喜

鳥類是重要的生態指標，嘉義縣阿里山花季登場，吸引遊客上山賞花，此時春暖花開，鳥兒紛紛出來覓食，生態景觀豐富，生態觀察家暨攝影師蘇家弘清晨在阿里山公路，發現台灣特有種鳥類：黃腹琉璃、、白頭鶇、白耳畫眉、五色鳥，同時在樹上覓食紅色山桐子果實，相當驚喜，直呼幸運。

蘇家弘說，阿里山公路上這棵紅色山桐子的果實，吸引50隻以上山鳥，出來覓食亮相，自然生態非常豐富，山桐子是落葉喬木，生長海拔400至2500公尺低山區山坡高8至21公尺，果實可以食用。

蘇家弘表示，白頭鶇被列為珍貴稀有保育鳥，為台灣特有種，棲息中高海拔山區，族群少，難得一見，少數地區偶遇牠們，他能同時觀察到4種特有種鳥類，在山桐子樹上覓食，真是幸運，說明阿里山生態多樣，保育成果好。

農委會特生中心分析「台灣繁殖鳥類大調查」的資料，2011年至2019年間、107種繁殖鳥數量變化趨勢，發現11種鳥類數量顯著增加，2種鳥類數量顯著減少，分別是台灣竹雞、繡眼畫眉，其餘87種族無顯著的變化。兩者都是台灣特有鳥類，需進一步探討數量減少的原因。