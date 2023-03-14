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水電恐漲…王美花：台電不能倒 水價要檢討

今晨北部低溫10.5度 白天起各地轉晴明回暖

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今西半部多雲轉晴，明天至周五晴朗穩定，各地白天氣溫逐日續升，天氣漸熱，日夜溫差大。本報資料照
今西半部多雲轉晴，明天至周五晴朗穩定，各地白天氣溫逐日續升，天氣漸熱，日夜溫差大。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(14日)西半部多雲轉晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率，明天(15日)至周五(17日)晴朗穩定，各地因「輻射冷卻」效應，清晨氣溫明顯偏低，白天逐日續升，天氣漸熱，日夜溫差大。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，台灣上空仍有鬆散雲層，大台北及東側海面有弱降水回波，大台北及宜花零星降雨。截至清晨4點53分各地區平地最低氣溫為北部(基隆七堵區)10.5度，中部(台中清水區)13.1度，南部(台南新化區)14.7度，東部(宜蘭礁溪鄉)12.6度。

吳德榮指出，根據最新(13日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今西半部多雲轉晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率，北台偏涼，中南部白天舒適微熱，日夜溫差大，各地區平地氣溫為北部11至23度，中部13至25度，南部15至29度，東部13至26度。

他表示，根據最新模式模擬顯示，明天(15日)至周五(17日)晴朗穩定，各地因「輻射冷卻」效應，清晨氣溫明顯偏低，白天逐日續升，天氣漸熱，日夜溫差很大。

他也說，根據最新模式模擬顯示，周六(18日)微弱鋒面及東北季風影響，北部、東半部轉偶有局部短暫雨，北台稍轉涼，中南部影響很小。周日(19日)東北季風影響，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率，北台稍涼，中南部晴時多雲，日夜溫差大。下周一(20日)西晴東偶雨、下周二(21日)各地晴朗穩定，天氣逐日回暖。

吳德榮 東北季風

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