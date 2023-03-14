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新增拼盤、甜點、迎賓茶！「冬鄉小廚」鍋底升級了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
新版鍋底除酸白菜、凍豆腐與寬粉條，還新增迎賓茶、老味拼盤與特製甜點等附餐。圖／冬鄉小廚提供
新版鍋底除酸白菜、凍豆腐與寬粉條，還新增迎賓茶、老味拼盤與特製甜點等附餐。圖／冬鄉小廚提供

主打精緻化酸白菜鍋物的「冬鄉小廚」，本月重新調整菜單，將鍋物套餐加入迎賓茶、老味拼盤、特製甜點等副餐，增添用餐的完整性。針對民眾在家的需求，也再度推出「鍋王紅燒牛肉鍋」與「蜀香麻辣牛肉鍋」，讓消費者免出門也能享受店內的特色餐點。

創立自1999年的「冬鄉小廚」，以酸白菜白肉鍋為招牌，表榜選用4斤重的山東大白菜，經家傳古法發酵而成製成酸白菜，滋味溫和並帶有天然香韻。在2021年的高雄「大港吃鍋」活動中，冬鄉小廚也獲得共鍋組鍋王的佳績。近年為提昇用餐體驗，餐廳也改成「全預約制」，並由專人進行桌邊服務。

此次冬鄉小廚重新調整菜單，以傳統火鍋為基礎，並加上西餐套餐式的概念，藉此提昇整體感受。鍋底方案中新加入的「迎賓茶」，選用南投紅玉紅茶，經冷泡再打入二氧化碳，茶湯帶有琥珀色澤與溫潤口感，細緻氣泡也增添味蕾刺激。同樣新增的「冬鄉老味拼盤」，囊括北方醬肉、涼拌大白菜梗、滷花生、豆豉青龍椒等開胃小菜，並依照季節變化。最後還增加以酸白菜老滷製成的特製發酵飲品，以及將台灣19號奶油乳酪結合酸白菜老滷製成乳酪醬、結合花茶凍或牛利餅殼而成的特製甜點。讓鍋底方案更添完整性，每人650元。除此之外，冬鄉小廚還在用餐途中，增添精油濕紙巾、主廚謝禮、自選筷色等服務內容，藉此提昇細節。

針對居家用餐，冬鄉小廚除提供「酸菜麻辣雙鍋組合」的冷凍宅配組外，也再度推出「蜀香麻辣牛肉麵組合」、「眷村紅燒牛肉麵組合」，藉由不同口味的湯底結合上刀削寬麵，讓民眾在家也能品嚐到滋味十足的牛肉麵。「蜀香麻辣牛肉麵組合」每套2,900元，內含10組；「眷村紅燒牛肉麵組合」每套2,900元，內含8組。

蜀香麻辣牛肉麵。一組10入，特價2,900元。圖／冬鄉小廚提供
蜀香麻辣牛肉麵。一組10入，特價2,900元。圖／冬鄉小廚提供
鍋王紅燒牛肉麵，每組8入，特價2,900元。圖／冬鄉小廚提供
鍋王紅燒牛肉麵，每組8入，特價2,900元。圖／冬鄉小廚提供
特製甜點是以台灣19號奶油乳酪加上酸白菜老滷為原料製成。圖／冬鄉小廚提供
特製甜點是以台灣19號奶油乳酪加上酸白菜老滷為原料製成。圖／冬鄉小廚提供
冬鄉老味拼盤內含北方醬肉與多款家常小菜。圖／冬鄉小廚提供
冬鄉老味拼盤內含北方醬肉與多款家常小菜。圖／冬鄉小廚提供

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