肩頸痛到坐著睡 「高頻熱凝」讓他好眠

一名93歲老先生，長期肩頸疼痛，一年來都只能坐著睡覺，醫師考量到老先生年紀大且心臟衰竭，開刀風險高，因此施行約15分鐘高頻熱凝手術，打了兩針，兩周後回診，疼痛指數大幅降低，終於可以躺著睡覺了。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科主治醫師巫智穎表示，高頻熱凝手術原理，是將導針置入所需治療的神經周圍，利用高頻電波傳遞能量達到止痛效果，分為傳統式及脈衝式，傳統式是將產生疼痛的感覺神經破壞，脈衝式是經由改變神經傳遞，讓神經暈倒進而止痛。

治療是在局部麻醉或靜脈麻醉下進行，經由術中X光或超音波導引將導針置入適當位置，治療時間約15至50分鐘，無需住院即可返家，無手術傷口，治療當天可能會有腫脹痠麻無力，一到兩周後即可恢復生活品質。

另一名68歲病患，右邊後頸到手臂很痛，轉動起來頭部更是劇烈疼痛，經過檢查是高位頸椎第一節、第二節疼痛，患者曾做過腰椎手術，頸椎接受高頻熱凝手術後，目前恢復良好。

巫智穎說，高頻熱凝手術適用於三叉神經痛、頸腰椎疼痛、肩關節、膝關節疼痛、癌症疼痛等，止痛效果因人而異，通常維持數月至一年以上，有些病患可能一年就會來打一次。

巫智穎指出，醫師正確診斷是關鍵，治療起來才能事半功倍，例如有些病患頸椎脊椎腰椎退化，側彎疼痛厲害，如果開刀可能要打十多根釘子，不見得一定會好，但經過X光、超音波或核磁共振檢查，可以找出特定痛點進行治療，也能少吃止痛藥。

巫智穎強調，疼痛是人體出現問題了，提醒自我保護的重要機制之一，疼痛介入性治療雖能有效降低疼痛，但並非可以取代手術。對於身體狀況不好、不適合手術或是對手術有疑慮病患，可與醫師充分討論，選擇最適合的方式。