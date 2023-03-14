聽新聞
test
0:00 / 0:00

肩頸痛到坐著睡 「高頻熱凝」讓他好眠

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
巫智穎說，高頻熱凝手術適用於三叉神經痛、頸腰椎疼痛、肩關節、膝關節疼痛、癌症疼痛等治療，止痛效果因人而異。記者郭政芬／攝影
巫智穎說，高頻熱凝手術適用於三叉神經痛、頸腰椎疼痛、肩關節、膝關節疼痛、癌症疼痛等治療，止痛效果因人而異。記者郭政芬／攝影

一名93歲老先生，長期肩頸疼痛，一年來都只能坐著睡覺，醫師考量到老先生年紀大且心臟衰竭，開刀風險高，因此施行約15分鐘高頻熱凝手術，打了兩針，兩周後回診，疼痛指數大幅降低，終於可以躺著睡覺了。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科主治醫師巫智穎表示，高頻熱凝手術原理，是將導針置入所需治療的神經周圍，利用高頻電波傳遞能量達到止痛效果，分為傳統式及脈衝式，傳統式是將產生疼痛的感覺神經破壞，脈衝式是經由改變神經傳遞，讓神經暈倒進而止痛。

治療是在局部麻醉或靜脈麻醉下進行，經由術中X光或超音波導引將導針置入適當位置，治療時間約15至50分鐘，無需住院即可返家，無手術傷口，治療當天可能會有腫脹痠麻無力，一到兩周後即可恢復生活品質。

另一名68歲病患，右邊後頸到手臂很痛，轉動起來頭部更是劇烈疼痛，經過檢查是高位頸椎第一節、第二節疼痛，患者曾做過腰椎手術，頸椎接受高頻熱凝手術後，目前恢復良好。

巫智穎說，高頻熱凝手術適用於三叉神經痛、頸腰椎疼痛、肩關節、膝關節疼痛、癌症疼痛等，止痛效果因人而異，通常維持數月至一年以上，有些病患可能一年就會來打一次。

巫智穎指出，醫師正確診斷是關鍵，治療起來才能事半功倍，例如有些病患頸椎脊椎腰椎退化，側彎疼痛厲害，如果開刀可能要打十多根釘子，不見得一定會好，但經過X光、超音波或核磁共振檢查，可以找出特定痛點進行治療，也能少吃止痛藥。

巫智穎強調，疼痛是人體出現問題了，提醒自我保護的重要機制之一，疼痛介入性治療雖能有效降低疼痛，但並非可以取代手術。對於身體狀況不好、不適合手術或是對手術有疑慮病患，可與醫師充分討論，選擇最適合的方式。

手術 醫師 患者

延伸閱讀

到院前超音波待命 台南市6個消防分隊救護車上備好了

9旬翁肩頸痛只能坐著睡 醫以高頻熱凝手術改善

退休老師痔瘡流血不止 20分鐘雷射整形手術解決困擾

鋸到一半發出叫聲！X光驚現木頭「躲4+1白影」 專家意外：從來沒這樣過

相關新聞

台北雙年展公布展覽主題「小世界」 輕巧觸及當代社會

第13屆台北雙年展正式公布展覽主題「小世界」（Small World），策展團隊周安曼（Freya Chou）、穆柏安（...

明日白天溫度衝20度以上！周三到周五早晚仍涼 溫差逾10度

中央氣象局表示，明(14日)清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升各地高溫逾20度；台灣東半部...

台灣僑生健檢誤被確診梅毒…四科慘遭死當 耕莘醫院致歉

台北市議員陳怡君日前接獲民眾陳情，一名台灣僑生到耕莘醫院健康檢查後，帶著勾稽「合格」的健檢報告赴日申請簽證，卻被承辦人員...

世棒經典賽熱度高 運彩銷售上看10億元 較上屆翻倍成長

世界棒球經典賽台灣賽事告一段落，中華民國運動彩券經銷商商業公會理事長何昱奇今表示，運彩銷售額截至目前已上看10億元，突破...

台大新視覺中心 特殊兒輕鬆看眼科

視力發展對孩子的學習發展來說非常重要，但身心障礙的孩童可能因為腦部病變容易發生視覺問題，或因受限於身心、情緒障礙，無法配...

健康你我他／老人顧老老人 壓力如影隨形

曾建立橫跨歐亞非帝國的亞歷山大大帝死後，要隨從在棺材打洞、露出雙手，就是向世人宣告：「縱然睥睨天下，依舊一個人來、一個人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦