聽新聞
test
0:00 / 0:00

小王子音樂劇 4月登台北

聯合報／ 本報訊
圖擷自音樂劇《小王子》
圖擷自音樂劇《小王子》

C MUSICAL去年引進韓版音樂劇「小王子」進行中文化演出，首演吸引近五千名觀眾。今年C MUSICAL再度與HJ CULTURE、聯合數位文創合作，「小王子」將強勢回歸，四月起來台進行一個多月演出。

這次「小王子」音樂劇巡演將陸續於台北、高雄、台中登場，由陳品伶、張擎佳、黃浩詠、鍾政均、廖允杰、李梓揚、林品翰、徐浩忠等多名演員輪番上陣，售票平台https://www.opentix.life/event/1628271243167969282 熱賣中，更多演出詳情請洽C MUSICAL官方粉專。

音樂劇 文創

延伸閱讀

虛擬貨幣也能法拍 花蓮執行署4月首次拍賣

迎接BLACKPINK台灣場！起瓦士酒吧高雄漢神巨蛋快閃3天

因應缺水 農水署高管處建議荖濃溪河川流心導向高雄側

日本最強動漫「美少女戰士」化作真人 四月首登台

相關新聞

台北雙年展公布展覽主題「小世界」 輕巧觸及當代社會

第13屆台北雙年展正式公布展覽主題「小世界」（Small World），策展團隊周安曼（Freya Chou）、穆柏安（...

小王子音樂劇 4月登台北

C MUSICAL去年引進韓版音樂劇「小王子」進行中文化演出，首演吸引近五千名觀眾。今年C MUSICAL再度與HJ C...

健康主題館／皮膚莫名長東西 5種常見小肉芽

許多人的眼皮、頸部、腋下等皮膚皺摺處，常會莫名的出現小肉芽，不僅有礙美觀，也會擔心是否身體發生病變，令人困擾。其實，多數小肉芽不用太擔心，除非肉芽持續變大或流血，就要特別留意。

台大新視覺中心 特殊兒輕鬆看眼科

視力發展對孩子的學習發展來說非常重要，但身心障礙的孩童可能因為腦部病變容易發生視覺問題，或因受限於身心、情緒障礙，無法配...

健康你我他／老人顧老老人 壓力如影隨形

曾建立橫跨歐亞非帝國的亞歷山大大帝死後，要隨從在棺材打洞、露出雙手，就是向世人宣告：「縱然睥睨天下，依舊一個人來、一個人...

肩頸痛到坐著睡 「高頻熱凝」讓他好眠

一名93歲老先生，長期肩頸疼痛，一年來都只能坐著睡覺，醫師考量到老先生年紀大且心臟衰竭，開刀風險高，因此施行約15分鐘高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦