小王子音樂劇 4月登台北

許多人的眼皮、頸部、腋下等皮膚皺摺處，常會莫名的出現小肉芽，不僅有礙美觀，也會擔心是否身體發生病變，令人困擾。其實，多數小肉芽不用太擔心，除非肉芽持續變大或流血，就要特別留意。

2023-03-14 02:20