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小王子音樂劇 4月登台北
C MUSICAL去年引進韓版音樂劇「小王子」進行中文化演出，首演吸引近五千名觀眾。今年C MUSICAL再度與HJ CULTURE、聯合數位文創合作，「小王子」將強勢回歸，四月起來台進行一個多月演出。
這次「小王子」音樂劇巡演將陸續於台北、高雄、台中登場，由陳品伶、張擎佳、黃浩詠、鍾政均、廖允杰、李梓揚、林品翰、徐浩忠等多名演員輪番上陣，售票平台https://www.opentix.life/event/1628271243167969282 熱賣中，更多演出詳情請洽C MUSICAL官方粉專。
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