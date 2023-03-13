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明日白天溫度衝20度以上！周三到周五早晚仍涼 溫差逾10度
中央氣象局表示，明(14日)清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升各地高溫逾20度；台灣東半部地區、基隆北海岸及西半部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，清晨中部以北地區有零星短暫雨；基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。
氣象達人彭啟明表示，冷氣團明白天減弱，空曠處早晚仍有低溫，西部深山東半部有雨，而風浪由北而南漸轉小。
氣象局說，今晚到明(14日)晨仍受大陸冷氣團影響，各地天氣明顯偏冷，中部以北及東北部低溫只有14、15度，其他地方約16、17度，白天開始冷氣團減弱，各地氣溫回升，北台灣回溫明顯，北部、東北部及東部高溫可以來到21、22度，其他地方約25到27度。
氣象局表示，周三至周五(15日至17日)各地氣溫逐日回升，白天溫暖微熱，輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。
周六、下周日(18日、19日)東北季風影響，北部、東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象局說，下周一(20日)東北季風減弱，氣溫回升，東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
而下周五西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路及交通往返請多留意；21日各地大多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨；22、23日鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
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