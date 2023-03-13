藥廠製藥三度出包 食藥署僅要求再交一次檢討報告

衛達化學製藥生產製造的藥品三度出包。食藥署今公布最新藥品回收資訊，胃藥「欣百樂腸溶膜衣錠20毫克」以及「"大裕"消炎止痛膜衣錠400毫克」經廠商主動通報後啟動回收作業，預計回收近14萬顆。食藥署表示，目前只會請藥廠再提交一次改善報告，未來不排除加重罰則。

衛福部食藥署上月初公布藥品回收資訊，因衛達化學製藥五款藥品，包括拿炎錠375毫克（那普洛仙）、益潰適錠500公絲（斯克拉非）、速倍樂膜衣錠500毫克、暢血臨膜衣錠9.6公絲、樂不痛膜衣錠500毫克。當時就是稽查時發現，業者因藥品不符合原先規格，而將產品打碎重製，不符食藥署原訂規範製程，總計67萬6千顆藥品，被要求業者立即下架回收。

不過，其實早在一月時，恆振企業有限公司的治療靜脈栓塞症、肺栓塞用藥「脈化寧錠1毫克」，未通報就將產品打碎重製，不符原定製程規範，被要求回收一批，共9.4萬顆，加上本次已來到第三次，共九款藥出問題。

今再啟動兩款藥的回收作業，為治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍、合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌的「欣百樂腸溶膜衣錠20毫克」批號為「124402」；慢性風濕關節炎、關節痛及關節炎的「"大裕"消炎止痛膜衣錠400毫克」批號為「219006」，分別預計回收7萬多顆、6萬8000顆。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿說，欣百樂腸溶膜衣錠110年健保用量為9萬多顆，市占率1%，同成份、同劑型、同含量藥品仍有9張藥證；大裕消炎止痛膜衣錠則為指示用藥，無健保資料。