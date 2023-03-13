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治療精準副作用低 我抗癌新藥有望問世

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
經濟部技術處處長邱求慧（左）13日於記者會說，目前新藥正進入民間藥廠臨床前實驗的階段，5年內就有望看到台灣自主研發的ADC新藥。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
經濟部技術處處長邱求慧（左）13日於記者會說，目前新藥正進入民間藥廠臨床前實驗的階段，5年內就有望看到台灣自主研發的ADC新藥。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

新藥專攻胰臟癌、卵巢癌等難治癌症！生技中心董事長涂醒哲13日於記者會表示，新一代ADC（抗體藥物複合體）抗癌新藥能搭載2個小分子，將藥物送至特定細胞，減少治療副作用。經濟部技術處處長邱求慧說，新藥已進入民間藥廠臨床前實驗的階段，5年內就有望看到台灣自主研發的ADC新藥。

新藥精準抗癌

邱求慧表示，癌症治療向來是各國藥廠開發新藥的重點領域，ADC新藥能結合抗體藥物精準治療的功能，同時具備小分子藥物毒殺癌細胞的能力，可用來對付臨床上難以治療的癌症，如胰臟癌、卵巢癌。

他說，2022年ADC藥物的市場高達80億美金，預估2028年可達400億美金，目前生技中心透過專一性鏈結專利技術，達到穩定性高的功能，目前技術已經由民間藥廠接受試驗，未來有機會在5年看到本國自主研發的ADC抗癌新藥。

生技中心研究員戴偉恬解釋說，最新的ADC藥物中含有用於腫瘤辨識的抗體、與毒殺癌症的藥物，並透過特定的方式進行鏈結，有「治療效力強」、「藥物誤殺細胞機率低」、「免疫原性低」、「體內循環時間長」與「對正常細胞毒性弱」等優點。

先瞄準難治癌症

涂醒哲說，生技中心成功開發全國首創的「ADC聯結技術」，更獲得美國、澳洲、日本等6國專利。他指出，該藥物有標靶作用，透過小分子藥物直接毒殺癌細胞，在臨床上可以快速驗證治療效果，盼能儘快獲得食藥署的優先審查，節省新藥開發的時間。

針對藥物目前僅鎖定如胰臟癌、卵巢癌等特定癌症的狀況，嘉正生技新創公司執行長莊士賢表示，ADC藥物本來就是針對臨床比較難治療的癌症進行研發，雖然病患人數會比較少，但這種特定的「孤兒藥」也比較容易獲得政策上的補助，未來才會慢慢推廣到更多領域，大量藥廠投入，有助於成本降低，藥費也會下降。

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癌症治療 生技 抗癌

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