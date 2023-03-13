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口腔白斑不痛不癢要小心 40歲男不在意拖半年口腔切除

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
各種年齡層口腔都可能出現白斑，醫師李京澤呼籲盡快就醫檢查。圖／李京澤提供
各種年齡層口腔都可能出現白斑，醫師李京澤呼籲盡快就醫檢查。圖／李京澤提供

「口腔白斑」不是癌症，卻是已在前往癌症的路上。奇美醫學中心最近發現許多民眾口腔出現白斑不在意，錯失黃金治療時機，需全身麻醉「廣泛性切除」腫瘤、植皮重建手術，治療與復健對病患是一大考驗，呼籲尤其有煙酒檳榔習慣民眾要特別小心。

奇美醫學中心《口腔癌篩檢預防保健歷年成效》最新統計，2022年1月到8月篩檢人數共1651人，陽性人數259人，陽性率約16%。其中231人完成轉介檢查，32人切片確認癌前病變，12人確認癌症。

奇美醫耳鼻喉部主治醫師李京澤指出，口腔黏膜是角質化程度不一的複層鱗狀上皮組成，慢性刺激如嚼食檳榔、吸菸或反覆磨損便可能產生白斑。癌前可能出現紅斑、黏膜下纖維化、口腔扁平苔癬或是疣狀增生或白斑等病變，出現時應切片檢查及後續治療。

口腔白斑若病理報告為癌前病變，且深度及面積不大時，可用二氧化碳雷射將病灶移除，但若深度面積較大或病理報告確定癌症，則需全身麻醉進行腫瘤廣泛性切除與植皮手術。

李京澤舉他最近的病患陳先生，才40歲但抽菸與嚼檳榔已長達20年，半年前刷牙時發現舌頭左側有白斑，不以為意，半年後因白斑範圍擴大才到診所就醫，轉介奇美醫切片檢查結果已惡化為「鱗狀上皮細胞癌」，舌腫瘤必須廣泛性切除。

李京澤表示，二氧化碳遠紅外線雷射能量可被水吸收，因而廣泛被應用於軟組織手術，尤其口腔黏膜含90%的水，效果特別好。雷射光還可封閉破裂血管，大幅減少細菌侵入人體，降低感染率。

他說，定期做口腔黏膜篩檢，才能及早預防癌化。

目前國健署補助30歲以上吸菸或嚼檳榔、已戒檳榔民眾每2年1次口腔黏膜檢查，原住民可提前至18歲受檢。

台灣每年超過8千人罹患口腔癌，40至70歲好發、其中9成是男性。好發部位是舌頭及頰黏膜，90%以上口腔癌是鱗狀上皮細胞癌。國民健康署建議如有以下8項症狀，就應至耳鼻喉科或口腔顎面外科進一步的檢查：

1. 口腔有腫脹、硬塊、脫皮落屑、或是顏色改變的情形。

2. 嘴唇或口腔有超過兩週不癒合的黏膜潰瘍。

3. 口腔有不明原因麻木感、疼痛或觸痛。

4. 口腔內不明原因出血。

5. 口腔黏膜出現白斑或紅斑。

6. 舌頭活動度受阻。

7. 頸部有不明原因腫塊。

8. 口腔活動受阻或有困難。

口腔癌主要4項成因：

1. 檳榔、菸草產品中化學物質。

2. 過量飲酒刺激口腔黏膜。

3. 長期慢性口腔損傷如假牙摩擦、刺激性食物。

4. 人類乳突病毒(HPV)感染，病毒株HPV16和HPV18。

各種年齡層口腔都可能出現白斑，醫師李京澤呼籲盡快就醫檢查。圖／李京澤提供
各種年齡層口腔都可能出現白斑，醫師李京澤呼籲盡快就醫檢查。圖／李京澤提供
各種年齡層口腔都可能出現白斑，醫師李京澤呼籲盡快就醫檢查。圖／李京澤提供
各種年齡層口腔都可能出現白斑，醫師李京澤呼籲盡快就醫檢查。圖／李京澤提供
各種年齡層口腔都可能出現白斑，醫師李京澤呼籲盡快就醫檢查。圖／李京澤提供
各種年齡層口腔都可能出現白斑，醫師李京澤呼籲盡快就醫檢查。圖／李京澤提供

口腔癌 癌症 腫瘤

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