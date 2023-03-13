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口罩禁令鬆綁副作用曝光 乾咳沒痰極可能感染徽漿菌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
久咳不癒很可能是黴漿菌感染，應求醫治療。記者簡慧珍／攝影
久咳不癒很可能是黴漿菌感染，應求醫治療。記者簡慧珍／攝影

隨著放寬戴口罩令，感染上呼吸道有增加趨勢，不少人「酷酷嫂」多日都沒改善，如果是乾咳沒痰極可能感染徽漿菌，青少年與兒童罹患率高於中高齡者，如果咳到有痰又可能合併感染一般感冒醫師建議就醫檢查清楚後對症下藥。

50歲林姓女子乾咳近半個月，有時夜咳比日咳嚴重，自稱咳到「肋骨都快掉掉」，新冠肺炎快篩陰性，被醫師診斷為罹患黴漿菌感染；莊姓男子乾咳近10天，轉為開始輕微流鼻涕、有痰液，身體筋骨沒痠痛，新冠肺炎快篩也是陰性，醫師罹斷他黴漿菌合併罹患感冒。

傳染病防治醫療網中區副指揮官、胸腔內科醫師黃伊文今天表示，黴漿菌經由飛沫傳染，群聚最容易感染，最近必須佩戴口罩令逐漸鬆綁，門診裡感染上呼吸道人數多二至三成，黴漿菌感染以青少年和學童、幼童較多，因青少年會聚集，學童和幼童在教室上課，雖戴口罩但也有脫口罩時候，病毒和病菌在室內流動率較低，容易造成群聚感染。

黃伊文說，黴漿菌的病癥以長時間乾咳為主，會咳得非常厲害，咳到胸痛，會發燒到攝氏38度，無痰，冷熱交替時節氣溫起伏不定，一般感冒、腸胃型感冒和流感的病毒也活躍，有時黴漿菌感染合併其它病毒或病菌感染，會咳嗽、發燒、流鼻水、咳痰，最好就醫以釐清到底哪一種感染以便對症下藥。

在季節交替時的各種病毒、病菌活躍期，黃伊文建議進入人口密集區最好戴口罩自保，到人群疏離、通風良好及空曠地區時再摘下口罩。

口罩 醫師 感冒

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