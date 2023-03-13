中華隊地獄賽程有票房壓力？ 教部證實悍創曾想申請補助

中華隊昨以1：7輸給古巴隊，確定無緣晉級經典賽複賽，外界怪罪賽程安排「晚接午」不利中華隊，更形容是「地獄賽程」，承辦單位悍創運動行銷表示，已盡力跟大聯盟協調，願意承擔球迷的批評，但外界也質疑與票價成本考量有關。立委今質詢體育署有無補助悍創？教育部常務次長林騰蛟表示，悍創曾透過中華棒協希望申請補助，但因私人公司無法補助，因此在三月初否決，不過他也說，賽程確實可做檢討，主辦國若能發揮主場優勢，當然最理想。

中華隊這次賽程是8日對巴拿馬、10日對義大利、11日對荷蘭、12日對古巴，前三場都是晚上開打，最後一天移到午場，也代表最後兩場休息時間不到12小時，中華隊總教練林岳平也指出，對古巴之戰很多球員身體出狀況，打得很煎熬。外界也質疑，日本隊可以連打四場晚場，身為主辦國的台灣卻不行。

悍創昨表示，賽程是由主辦單位大聯盟安排，原本中華隊賽程甚至出現兩場午場，但最後協調結果，變成三場晚場再接午場。卻有網友質疑，悍創在開賽前接受廣播節目專訪時，曾提及如此安排有兩大主因，第一原因是主場、第二則是票房考量，考量到台灣球迷的看球習慣，才會做此安排。

立委洪孟楷今天表示，中華隊經歷了「地獄賽程」，教育部體育署不該坐視不管。他表示，體育署曾表示，將全力協助主辦單位行政支援，且有補助情蒐組訓計畫，質疑教育部是否有補助悍創？

林騰蛟表示，針對世界棒球經典賽僅補助中華棒協4000多萬，但對於悍創、中華職棒聯盟，目前沒有補助，僅提供行政協助。不過他也強調，體育署經費適用於補助地方政府學校及單項協會，據他了解，取得比賽權的是悍創，是私人公司，政府經費無法挹注。但也證實，悍創曾透過棒協希望申請補助，但申請期程緊迫，合約可以補助中華棒協，但從雙方合約中，中華棒協並無顯示出資與收入，因此已於三月初否決申請。

洪孟楷表示，球迷普遍認為，悍創身為主辦單位，考量大聯盟權利金高，因此反映在票價會貴，這市場機制，但台灣好不容易爭取主辦，賽制卻對地主隊不友善，體育署不該坐視不管，也不能推諉是民間公司自己處理就好。

林騰蛟表示，這確實這可以做檢討，主辦國對於賽程安排，如果能發揮主場優勢，當然理想。

洪孟楷則說，爭取主辦就是希望全場有自己人替國家代表隊加油，日本、美國就可以四天晚場，主辦方第一時間說大聯盟規定，第二時間又改口原本二午二晚，協調後便一午三晚，這便代表可以協調，「有無票房考量，他不揣測」，但要求體育署應介入了解與督導。