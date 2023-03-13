談水情備用水源 陳其邁：加速伏流水工程及洪水資源化

南部水情嚴峻，高雄市長陳其邁上午出席模範公車駕駛長表揚時，針對媒體詢問再談水情，他說目前水情相對嚴峻，除了加速中上游伏流水工程，也朝洪水資源化的方向努力，透過在地滯洪補助地下水，缺水季節就有豐沛地下水可用，雙管齊下開發水源，確保供水無虞。

陳其邁指出，前一天搭機視察高屏溪水情，目前高屏溪日川流量是6.1(cms)，與前年同期大旱的6.6相距不大，但歷年平均川流量是20。

他說，目前水情是黃燈燈號，農作剛過整田期，比較沒有在用水，4月初進入抽穗期就會用更多水，屆時可能有限制或管制措施，會進一步評估供水狀況，隨時做調整。市府積極進行抗旱井開鑿等多元水資源開發，配合節約用水，希望確保4月底前供水無虞。

在水資源開發上，除了一方面加速發包中的里嶺伏流水工程，約可增加10萬噸供水，中上游伏流水工程可再增加9到15萬噸，加起來25萬噸，等於整體伏流水、地下水源可達到到125萬噸，從現在平均每天用水140到150萬噸，這樣的備用水量相對安全。

另一方面就是洪水資源化，包括高灘地河床如何讓水注入到地下，透過水池或滯洪增加補助地下水的量，其次，在河床外閒置或沒耕作的土地，能擴大洪水在地滯洪，補注地下水，缺水季節就有更多地下水能使用。