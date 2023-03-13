台大「特殊需求視覺中心」用圖卡配對助特殊兒檢查視力

視力發展對孩子的學習發展來說非常重要，但身心障礙的孩童可能因為本身腦部病變容易發生視覺問題，又或是因為受限於身心、情緒障礙，無法配合一般眼科門診的診療，錯失治療時機。台大醫院成立特殊需求視覺中心並於今天揭牌，執行特殊視覺評估和復能，給予特殊需求兒少固定式的服務。台大眼科主治醫師侯鈞賀表示，現階段以衛福部計畫經費辦理，但期待未來台灣擴展更多據點後，相關服務可以回歸成健保成為常態的醫療服務。

6歲的昊昊（化名）因為早產而有腦性麻痹，注意力無法集中、眼睛無法對焦，身體和情緒上的障礙讓他無法在一般眼科就診。不只是昊昊，還有其他孩子也因為中度或重度障礙，比一般孩童更容易發生視覺問題。但家長表示，雖然醫師說每三個月需回診，檢查是否有是網膜病變。但因孩子無法受控，一般眼科除了評估器材無法符合需求外，也往往只詢問是否有近視、遠視、弱視，加上知道檢查結果後也不知該如何因應。

因應特殊孩童的困境，台大醫院承接「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」中「復能據點暨管理中心」的重任，於台大兒醫成立「特殊需求視覺中心」。中心設置手持式眼科檢查儀器，並集結眼科醫師、具視覺復能的職能治療師、驗光師和社工師等專業人員給予評估和復健服務；並視孩童的身心障礙情形和醫療需求，照會小兒科精神科等。

侯鈞賀表示，由於具腦部障礙、中度以上智障和情緒障礙，或是自閉症等孩童，因為認知、情緒障礙，無法配合一般常規治療，整體檢查時間較長，無法在一般眼科門診得到適當評估，都是中心的主要服務對象。

由於視覺是大腦學習重要的部分，一旦視覺發產生問題，可能影響後續功能的發展，因此中心的目標是及早發現這些孩童的視力狀況，並藉由學習視標，順利銜接回歸一般眼科門診繼續治療。

中心職能治療師陳虹貴表示，一般眼科門診常用「E」或「C」作為視標來檢驗視力。但這些孩童可能因為認知能力不夠、無法表達，又或是單純只是肢體障礙，而無法正確指出視標方向。因此中心採用策略學習方式，引導孩童比出視標。

陳虹貴說，例如有些孩童是因為肢體障礙，無法高舉手指出方向，即可給予小紙卡協助；有些則是因為認知問題，則可以用圖形視標，用配對方式來確認視力。但每個孩童因為障礙嚴重程度不同、學習歷程也不同，因此可回歸一般眼科門診的時間也不盡相同。

侯鈞賀表示，如果是自閉症孩童，只是沒有辦法配合一般門診檢查，可在4、5歲時至中心進行檢查，並引導認識視標；若有明顯腦傷的病童，因後續發生視覺問題的機會較大，建議不限年齡、愈早檢查愈好。