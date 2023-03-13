癌藥基金「零進度」挨批 薛瑞元：還有很艱辛的路要走

立法院社會福利及衛生環境委員會今上午審查「癌症防治法」草案，多位委員為癌友請命，希望儘速效仿英國，建立癌症藥品基金(Cancer Drugs Fund, CDF) ，縮短癌友取得新藥的時間、減輕沈重經濟負擔，也要注意罹癌第一年自殺率較高，應強化癌友心理支持。對此，薛瑞元表示，健保署對癌症新藥「先鬆再緊」的暫行給付措施已經啟動，但健保外的財源「顯然還有很艱辛的路要走」，要先去英國考察，今年底以前會有結論。

民進黨立委吳玉琴表示，英國2011年設立第一代藥品基金(CDF)，出現財務膨脹問題，2016年升級為第二代，規模達3.4億英鎊，第二代運作至2021年第四季已幫助7.1萬名癌症病人，共提供91項藥品，涵蓋204個不同適應症，還有完善還款機制，可確保財務不超支，維持在預算額度內，2021年起擴大為創新藥品基金(Innovative Medicines Fund, IMF)，再加3.4億英鎊預算。

吳玉琴說，今天衛福部的書面報告通篇只提到健保署本來就在做的的事，對於CDF的進度完全沒有答覆？癌症防治法是CDF唯一可能的法源，卻受限於主計處說的「財政紀律法」，公務機關不能設立基金，難道就這樣卡住了嗎？空污費和菸捐都沒辦法用嗎？時代力量立委王婉諭也說，現在看來就是遙遙無期，委員會和癌友在這個會期看不到任何結果，「這件事不是今年才提出來，為什麼官員現在連什麼時候出國考察都不知道？」

薛瑞元回覆吳玉琴說，我們只是老實呈現，現在只能先從健保機制調整。「先鬆後緊」措施已經啟動，正在徵求廠商來申請，申請後要做醫療科技名估(HTA)看可能需要多少費用。至於健保外的財源，「我們問過主計總處，這一定是打槍的，顯然還有很艱辛的路要走」，所以才會先從「可操之在我」的健保先開始調整。

吳玉琴說，國家政策應該要更有前瞻性，根據英國CDF3.4億英鎊換算成台灣人口規模，大約是30到40億台幣，這樣的經費就能協助癌友多一個管道取得救命藥。今上午13個癌症病友團體也發出聯合聲明指出，癌症新藥給付門檻太高，2013年至2022年資料顯示，病友等待癌症新藥納入健保所需時間為787天，超過兩年、是一般新藥2倍，即便等到健保給付，也只能涵蓋30.4％的癌友，高昂負擔拖垮家庭。病友團體呼籲透過基金支持癌友，將經濟負擔得以控制在一般家庭可承受範圍。

衛福部次長周志浩表示，「先鬆後緊」措施是在新藥有取得藥證後，與藥廠先協商一個價格，暫時給付兩年，兩年後如果藥品有效就納入健保，沒效就退場，也可以依照效果程度重新議價。健保署副署長蔡淑鈴表示，預計5月會由衛福部帶隊，率領健保署、食藥署、國健署等相關部門代表，一起前往歐洲，兼顧WHA大會和參訪英國CDF與IMF制度，了解其現況、基金與英國健保(NHS)的連動關係，學習並評估有助於國內癌友之處，就如同部長所說，預計在今年底以前會有結論。

民進黨立委蘇巧慧另針對癌友心理健康提出提醒，現行癌症防治法只有在第四條第一項第四款提到癌症病友心理支持，而且僅針對末期安寧療護，但癌友心理需求遠不僅於此。根據2017年台大公衛學院的分析，健保開辦，癌症病人得自殺率是一般人的2.47倍，尤其是診斷第一年，特別活不下去，可見支持系統不夠好，政府也沒有給花很多時間溝通支持病友的專業人員足夠的給付，根本是「要求醫師做聖人。」

蘇巧慧建議，應比照日本「癌症對策基本法」全文修正現行「癌症防治法」，不要只是把癌症當成病症、用衛福體系去防治，而是要用整個國家的力量，全面防治。薛瑞元說，他第一次看到這個癌友自殺的數據，初次診斷癌症很需要第二意見，心理上才能逐漸接受，再自殺防治上還有很多面向要努力。