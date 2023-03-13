影／妙齡女「血眼 」像顆紅荔枝 亂揉險瞎醫師也傻眼

高雄一名在通訊行門市工作的陳小姐，去年底冷熱交替時，左眼莫名出血，血紅眼睛像顆「紅荔枝」，嚇壞親友，她異想天開想要揉散，結果反而造成血腫，險些壓迫視神經造成失明！醫師表示，這種「結膜下出血」病例適度用藥下，其實1、2周可自行好轉，但陳小姐操之過急，弄巧成拙眼力從0.8驟降到0.4，文獻罕見。

收治這起病例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說，20多歲的陳小姐去年底寒流期間，左眼莫名被血塊包覆，半個白眼球變得紅通通，她照鏡子時簡直嚇壞，後來由家人陪同就醫，原本近視600度的她左眼視力還有0.8，起初開類固醇藥水以降低滲血量，並開抗生素避免二次感染。

令他意外的是，但陳小姐5天後回診，變成更嚴重的結膜血腫，深紅色的眼睛像快掉到地面，很嚇入！一查原來她想把出血揉散，每小時就用力揉眼睛一次，每次揉上10分鐘，導致發生「複視」，騎車、開車時險些摔車、出車禍，不只視力降到0.4，血塊還差點壓到視神經，「這個位置不好開刀，開刀也可能有作用，若血塊壓到視神經，有失明之虞」。

陳小姐今早表示，門市客人發現她眼睛紅，問是不是感染，她怕嚇到客人，想快點好，才一直揉，結果眼睛腫，視力「卡卡」，看不清，騎車時險些摔倒出意外。

洪啟庭說，眼白在醫學上中「結膜」，陳小姐紅眼睛狀況稱為「結膜下出血」，多半易發生在季節冷熱交換之際，或眼球外傷、熬夜、過於疲勞、老年人便秘用力後、大力咳嗽、有高血壓病史、合併全身血液方面的疾病，甚至服用通血管的藥物與健康食品，亦會發生。