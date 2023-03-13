嘉義市版「曼哈頓懸日」連3天登場 公明路拍出超美畫面
嘉義版「曼哈頓懸日」登場，市府指出，12日至14日，連3天在嘉義市都能欣賞到夕陽西下，落入街景的地平線中，並推薦可在公明路的人行廣場，以較高地勢，俯瞰欣賞懸日美景，有不一樣的落日風情。
市府觀光新聞處表示，根據中央氣象局的預測，此次懸日最佳觀賞路段與時間，是在民族路（文化路以西）路段，今天觀賞時間大約落在下午5點35分至55分之間，在無雲遮蔽下，可觀看到懸日美景。
觀新處指出，除了中山路、垂楊路、民族路等市區街道可賞懸日外，新的觀賞懸日地點，民眾可以從地勢較高的公明路人行廣場，觀賞廣闊壯觀的懸日美景，附近還有新開幕的Kano遊客中心、百年嘉義公園，更位處BRT、市區公車、YOUBIKE2.0等大眾運輸節點。
市府提醒，往年懸日時段吸引許多攝影高手，民族路、中山路等朝西道路，都可看到攝影的人潮，甚至不顧危險在街道上拍照，導致人車爭道，呼籲應在路邊或天橋上拍攝。
據了解，紐約「曼哈頓懸日」因獨特的棋盤式街道分布，夕陽西下正好落在街景建物的正中間，進而沒入地平線，而嘉市棋盤式的街道分布，也正好符合觀測懸日的絕佳條件。
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