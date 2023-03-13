管中閔發表卡管新書 「搞我的人、我永遠不會忘掉！」

「讓我們共同記憶這段歷史，那是台灣價值最重要的一部分。」台大前校長管中閔今天舉行新書發表會「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」。他表示，這是他個人的「劫後餘生錄」，選擇在「卡管事件」四年後出書、完整交代事情發生始末與過程，是因為擔心多數人已無法清楚記憶發生了甚麼事，「這麼一件掀起滔天巨浪的事情，竟然要船過水無痕？」他也幽默表示，幫助他的人他永遠會記得，「搞我的人、我永遠不會忘掉！」

「大學的脊梁」由作家楊渡和管中閔合作撰寫，記錄2018年台大校長遴選事件過程。楊渡訪談事件中重要相關人士，記錄當年鮮為人知的關鍵內幕；本書作者，也是事件主角的管中閔校長則同時寫下18篇心路歷程記事。包括前行政院長陳冲、前台大校長李嗣涔、聯合報前社長張作錦、國立清華大學教授李家維、台大副教授徐丞志等人出席致詞。

「這樣一件干涉大學自主的事件、應當留下紀錄。」管中閔表示，自己是風暴的中心，不適合書寫，而楊渡寫過不少台灣歷史的書、有歷史的縱深，非常適合寫這本書。

今天是民進黨總統候選登記的日子。為何選在這個時間點出書？管中閔表示，事情過去四年後，許多人已經無法清楚記憶發生了甚麼事、「讓我心驚，這麼一件掀起滔天巨浪的事情，竟然要船過水無痕？」許多人傷了很多人，因為沒人再提所以不用負責？他擔心後人在浩瀚的網路無法尋求真相，因此央請楊渡書寫這本書。

管中閔表示，選擇這個時間點，是希望重新喚起大家的記憶、記得這個「荒謬絕倫的事情」。「這是台灣高教上空前的事情、將來不會發生嗎?」他認為必須完整記下，「前事不忘、後事之師」，喚醒大家這件事的教訓。

被媒體問到這四年最氣憤、難忘的一件事。管中閔回憶，有段時間他躺在醫院，收到一個人傳簡訊告知要找他。他來到醫院告訴他，工作單位收到政府部門的通知，要調查他和這個單位的來往的所有紀錄，限時七天給資料。問他是那個單位？他不肯說，只敢在白紙寫下「監察院」三個字，「這種事只有諜報電影才看得到！」

管中閔表示，政府還查他20年來的報稅資料，查完給特定媒體、讓他們逐條列出，「天下有這麼低級下流的作法嗎?調查我的東西還洩露給特定媒體？」