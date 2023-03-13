快訊

美把軍備庫存放台灣？法案文的「For Taiwan」是關鍵

美眾院中國委員會主席強調台海問題 籲兩黨團結抗中

奧斯卡得獎名單！《媽的》楊紫瓊首位華裔影后 《我的鯨魚老爸》布蘭登費雪奪影帝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受東北風影響 中南部位下風處空氣品質較差

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到東北風影響，中南部地區位於下風處，汙染物易累積。圖／截至環保署空品監測網
受到東北風影響，中南部地區位於下風處，汙染物易累積。圖／截至環保署空品監測網

受到東北風影響，伴隨境外汙染物移入，各地均可能發生高濃度現象。依照今午11時監測結果，各地空氣品質多為普通至良好等級，但新北市萬里區、金門地區達「橘色提醒」等級。

依照環保署監測資料及氣象局今早9時氣象資料顯示，今天受到大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風持續挾帶微量境外汙染物影響台灣，竹苗以北位於迎風面，午後擴散條件稍好轉，中南部地區位於下風處，汙染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空品及能見度。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

周二（14日）大陸冷氣團減弱，環境風場轉為東北東風至偏東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，汙染物仍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

周三（15日）環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

冷氣團 東北風 宜蘭

延伸閱讀

彰化空汙拉紅色警示 環保局要求中火及六輕降載因應

中南部空汙「紅害」 環保署籲這地區所有群族減少外出

官方玩梗！hololive惡搞片致敬《黑道風雲》手遊廣告 船長瑪琳使壞踢鐵板慘變cosplay女

中南部空氣品質差 國健署：敏感族群待室內 外出戴口罩

相關新聞

煩躁時想嘆氣就嘆氣吧！專家：「嘆3口氣」秒緩解壓力 4呼吸法幫你放輕鬆

平時心煩意亂的時候，總是會悶悶地嘆一口氣，或是看到身旁的人嘆氣時，也會關心問一句「你怎麼了？」其實，嘆氣不光是悲傷或沮喪的表現，有最新研究指出，「嘆氣」（Sigh）可以幫助人們放鬆，緩解壓力。

新冠輕症高價口服藥回歸健保？薛瑞元：公費再付一陣子

新冠肺炎輕症3月22日起不需隔離也不用通報法定傳染病，相關檢驗或治療醫療費用，是否將全面回歸健保給付？衛生福利部部長薛瑞...

藍委質疑護航高端流感疫苗 薛瑞元：都還沒開始採購

高端上周宣布與韓國合作四價流感疫苗，預告將搶進國內公、自費市場，隔天其股票一度漲停。國民黨立委王鴻薇質詢日前質詢行政院長...

新冠後疲倦、腦霧、心悸 她做功能性檢查發現這裡異常

一位38歲女性感染新冠後，近5個多月持續出現疲倦、腦霧、心悸、全身痠痛等症狀，曾做心臟檢查並服用中西藥，但檢查報告正常，...

海象不佳 台東往返蘭嶼船班全天取消

受東北季風影響，海象不佳，航港局東部航務中心公告，今天台東往返蘭嶼航班全天取消；另3月14日加開上午7時台東往蘭嶼、及上...

「台男、台女不意外！」10大酸民愛用語錄寶典你也中招了嗎？

網路時代當道，許多人都能透過手機、電腦等媒介觀看YouTube頻道、使用臉書或IG分享心情，或是打開PTT、Dcard討論時下流行話題，不過當我們遇到不同事件、議題時，每個人的想法一定有所褒貶，有時候情緒湧上心頭，那些酸民經常使用的語錄就會變成攻擊的利刃，刀刀刺進人心呀！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦