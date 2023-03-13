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受東北風影響 中南部位下風處空氣品質較差
受到東北風影響，伴隨境外汙染物移入，各地均可能發生高濃度現象。依照今午11時監測結果，各地空氣品質多為普通至良好等級，但新北市萬里區、金門地區達「橘色提醒」等級。
依照環保署監測資料及氣象局今早9時氣象資料顯示，今天受到大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風持續挾帶微量境外汙染物影響台灣，竹苗以北位於迎風面，午後擴散條件稍好轉，中南部地區位於下風處，汙染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空品及能見度。
宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
周二（14日）大陸冷氣團減弱，環境風場轉為東北東風至偏東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，汙染物仍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
周三（15日）環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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