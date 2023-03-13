受東北風影響 中南部位下風處空氣品質較差

平時心煩意亂的時候，總是會悶悶地嘆一口氣，或是看到身旁的人嘆氣時，也會關心問一句「你怎麼了？」其實，嘆氣不光是悲傷或沮喪的表現，有最新研究指出，「嘆氣」（Sigh）可以幫助人們放鬆，緩解壓力。

2023-03-13 11:39