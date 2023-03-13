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因應缺水 農水署高管處建議荖濃溪河川流心導向高雄側

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
因應缺水，農水署高雄管理處日前與水利署、南水局及第七河川局等官員視察美濃灌區抗旱應變情形。記者王昭月／翻攝
因應缺水，農水署高雄管理處日前與水利署、南水局及第七河川局等官員視察美濃灌區抗旱應變情形。記者王昭月／翻攝

南部近600天未有大降雨，高屏溪川流量降到6.4cms（立方公尺／每秒），是歷年同期的37%，導致一期作灌溉用水困難，農水署高雄處長呂文豪表示，枯旱頻繁下，未來河川疏濬應考量農業灌溉用水需求，荖濃溪河川流心倘能導向高雄側，將有助灌溉取水。

農水署高雄處據中央氣象局降雨資料研判，未來一季降雨量預估仍偏少，至5月底1期作灌溉結束前降雨尚不樂觀，水情有可能更嚴峻。為此日前與經濟部水利署署長賴建信、南區水資源局長連上堯及第七河川局長蔡宗憲等赴美濃灌區關切抗旱應變。

農水署高雄處表示，水利署長賴建信當日聆聽簡報後即指示第七河川局協助提供遠從日本運送來台的抽水機，在不影響下游高屏溪取水前提下，增加農業用水調配量能，同時協助管理處各主要灌溉進水口河道清疏導水，以增加水，送給系統末端供農民使用，紓緩缺水危機。

農水署高雄管理處長呂文豪說，去年下半年降雨量偏低時，他即要求同仁降低農業高峰用水，錯開各灌區插秧整田期，並依2021年百年大旱抗旱經驗及灌區特性擬定抗旱輪灌策略，因應缺水問題，今牛1月11日起也成立「旱災緊急應變小組」加強灌溉管理、輪灌等抗旱措施。

目前處除實施大區輪灌、站內輪灌，也請掌水人員等工作人員積極調配用水，巡查渠道，尋找可利用回歸水點位，增加水資源利用次數。但在極端氣候枯旱頻繁狀況下，建議高雄灌區水源之一的荖濃溪，河川流心應導向高雄側，才有助灌溉取水。

抗旱 雨量 高屏溪

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