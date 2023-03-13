「台男、台女不意外！」10大酸民愛用語錄寶典你也中招了嗎？

你聽過這些酸民語錄嗎？

網路時代當道，許多人都能透過手機、電腦等媒介觀看YouTube頻道、使用臉書或IG分享心情，或是打開PTT、Dcard討論時下流行話題，不過當我們遇到不同事件、議題時，每個人的想法一定有所褒貶，有時候情緒湧上心頭，那些酸民經常使用的語錄就會變成攻擊的利刃，刀刀刺進人心呀！

你知道酸民愛用的語句有哪些嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你找出10大酸民愛用語錄寶典，趕快跟著小編一起來看看吧～

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No.10 玻璃心

你曾被別人說過是「玻璃心」嗎？玻璃心被網友用來形容內心脆弱敏感，就像玻璃一樣，面對流言蜚語容易受到傷害打擊，歌手黃明志還曾特別與陳芳語一同演唱《玻璃心》歌曲，裡面的歌詞被中國小粉紅認為是諷刺、影射中國事蹟，讓網友笑稱「笑死，又玻璃心碎一地」。

日前有鄉民就曾在PTT詢問「全台最玻璃心的縣市是哪裡？」不僅引發廣大迴響，還有其他人回應「絕對是高雄，只能講好話超玻璃，戳一下就起乩崩潰」、「越南部越玻璃」、「台南高雄絕對前兩名啊」。

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No.9 自以為喔？

大家一定都聽過「自以為是」這句成語，用來表示自認觀點或做法正確，不肯虛心接受他人意見，「自以為喔？」其實就是酸民用來針對別人見解或言論，除了透露對方其實根本不怎麼厲害，和「啊不就好棒棒」有異曲同工之妙，同時加上問號更有反諷、反嗆的意味。



PTT鄉民在留言時也常常出現「自以為喔？」或是「自以為...」的留言，「自以為是在討論結果是在講廢話」、「自以為找到BUG又聽不下去解釋的人」、「這版真的很多自以為高端的影評人」。

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No.8 又在寫廢文

「廢文」在PTT鄉民百科上代指雖然發文內容沒有觸犯版規，但內容卻是空泛、沒有建設或意義的文章，通常是為了衝有效文章數及P幣所寫。不過有時候想在網路論壇抒發個人情緒，也會被酸民們認為文章或影片內容沒有營養價值，就直接在留言區狂刷「又在寫廢文」、「又在發廢片」評論。

近日有人在PTT八卦版訴苦，希望能增設廢文版，引起網友共鳴「我是覺得真的需要一個廢文版QQ」，不過多數網友仍表示「裡面的文就只是拿來洗P幣用的」、「沒觀眾的地方那些廢文仔也不會想去」。

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No.7 他哪位？他誰啊？

每當藝人、網紅或YouTuber被爆出喜訊或負面消息，便會有粉絲分享到各大平台，此時部分酸民就會在留言區回覆「誰？又不紅」、「為什麼我要知道他？他有什麼了不起？」、「喔，是喔沒興趣」、「他哪位？他誰啊？」，總是讓粉絲們氣到回應「是不會Google喔」。



日前有創作者「狗狗船長」在巴哈姆特論壇分享「誰誰怪」的圖片，讓許多網友也備感共鳴，「名字就擺在那邊，自己不去估狗還硬要當伸手牌」、「還有某某不知名網紅」，但也有人認為「不過不得不説，有時候一些新聞也會報導一些真的不紅的人，把他捧紅之類的」、「看到不認識的鬧那麼大，問一下是誰很正常吧」。

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No.6 XXX變了、莫忘初衷

隨著YouTuber成為近幾年當紅職業，小學生的夢幻職業從老師變成YouTuber，越來越多創作者如雨後春筍般出現，每位YouTuber面對時代的轉變也會求新求變，因此不得不針對創作題材做出改變，但這種轉變卻可能會讓鐵粉認為「XXX變了」、「這不是我認識的XXX」，甚至會在留言區向偶像、YouTuber喊話「莫忘初衷」。

YouTuber這群人先前曾拍攝《酸民的經典語錄》，其中「莫忘初衷」就讓觀眾感嘆，「最後真的挺有感，因為群人一直備受關注，多了不一樣的影片風格、保持原有的經典系列，近年來常被說越來越難笑等等」、「求新求變還是保留傳統，完全就是光明正大罵酸民，做什麼都不對、做什麼都有意見」。

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No.5 台男／台女

不論是在社群媒體還是網路論壇上，常常都能夠看見有人分享感情類型文章，以往見到男生或女生不檢點的行為都會被稱為「渣男」或「渣女」，但現今越來越多網路酸民會稱之為「台男」、「台女」，明明是台灣的男生、女生原意卻都被扭曲成負面含義。

先前有網友看不下去台男、台女風氣，在Dcard上發文，也激起卡友熱烈迴響，「看到渣女渣男不會帶入自己，看到台男台女就各種崩潰，沒人停下來看文章說什麼」、「台女不應該成為貶義詞，就像精神病患者不等於瘋子這麼基本的概念」。

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No.4 活該

「活該」在教育部《重編國語辭典修訂本》中被解釋為「無法避免或不值得同情的意味」，意指對方早就知道這樣做會有現在的下場，卻還是選擇繼續做，所以造成今天這樣的局面是理所當然，不過短短兩個字卻被酸民們大量使用於各大論壇之中。

去（2022）年8月發生驚動全台的台南弒警案，不過卻有網紅在網路上發言「那兩個被砍死的警察，我只能說：平常不積陰德，現在被砍死就是自己活該」，讓網友憤恨不平表示，「這種言論就是標準的白X，被法辦剛好而已」、「網紅不怕黑，只怕不紅」。

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No.3 XX不意外

見到網紅、名人發生負面新聞或醜聞事件時，網路上蠢蠢欲動的酸民還會留言「不意外」或「不ey」，看似表達對事情發生在預料之中，不過實則卻是酸對方「這個人發生這件事完全不出他所料」。

在PTT各大版面都能見到許多酸民使用「XX不意外」來造樣造句，例如「象迷不意外」、「台中不意外」、「三寶不意外」、「鬼島不意外」、「台女不意外」或「八卦版不意外」等，該句酸民經典語錄甚至曾經在2010年「第2屆批踢踢流行語大賞」中拿下第26名位置。

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No.2 可悲

通常在表達令人悲傷的訊息時，我們會使用「可悲」，但現今卻常常被網路上的酸民拿來嘲笑他人有這種下場「很可悲」；此外，因為遊戲實況主統神在罵人時，不小心將可悲打成「可撥」，意外變成網路上流行用語，因此不論是「可悲」還是「可撥」都有酸民喜歡使用，甚至會稱對方叫做「可悲仔」、「可撥仔」。



對此有鄉民就在PTT上好奇「不敢直接罵人可悲，罵人可撥是什麼心態」，引發網友熱烈討論「我覺得被罵可撥比被罵可悲還要慘」、「阿我就怕被告啊，可撥」、「就不會被告可爽了，就算被告了，也還有辯解的空間」。

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No.1 笑死

朋友用通訊軟體跟你聊天時，突然傳來一張好笑的圖片，此時你也會用「笑死」回覆對方嗎？「笑死」雖然在歷史上被歸類為人類因一陣大笑導致心臟驟停或窒息而死的病因，不過自從大谷翔平在採訪時說了一句「笑死」就被網友用來當作有件事情「有趣但又沒那麼有趣」的用法，甚至帶有敷衍的意味，成為酸民近一年最愛使用的語錄冠軍。

日前有網友就在Dcard上分享「真的蠻討厭別人回笑死」，讓許多人紛紛表示「笑死就有一點嘲諷意味啊」、「打笑死但其實臉上都沒表情」、「笑一下直接讓對方腦羞」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月10日至2023年03月09日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『酸民語錄』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統