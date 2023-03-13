9旬翁肩頸痛只能坐著睡 醫以高頻熱凝手術改善

新竹一名93歲的老翁，長期肩頸疼痛，這一年來都只能坐著睡覺，醫師考量到老翁年紀且心臟衰竭，開刀風險高，以高頻熱凝手術約15分鐘，打了兩針 ，兩周後回診，疼痛指數大幅降低，終於可以躺著睡覺了。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科醫師巫智穎表示，高頻熱凝手術的原理是將導針置入所需治療的神經周圍利用高頻電波傳遞能量達到止痛效果，分為傳統式及脈衝式，傳統式是將產生疼痛的感覺神經破壞，脈衝式是經由改變神經傳遞，讓神經暈倒，達到止痛效果。

整個治療過程是在局部麻醉或靜脈麻醉之下進行，經由術中X 光或超音波導引將導針置入適當位置，治療時間約15至50分鐘，治療後無需住院，即可返家，無手術傷口，治療後當天可能會有腫脹痠麻無力，一到兩周後即可恢復生活品質。

另一名68歲病患，右邊後頸到手臂很痛，轉動起來頭部更是劇烈疼痛，經過檢查是高位頸椎第一第二頸椎疼痛，該病患曾做過腰椎手術，因不滿意效果而對手術猶豫，因此接受高頻熱凝手術，目前恢復良好。

巫智穎說，高頻熱凝手術可以適用於三叉神經痛、頸腰椎疼痛、肩關節、膝關節疼痛、癌症疼痛等，止痛效果因人而異，通常為數月至一年以上。有些病患可能一年就會來打一次，跟醫美治療黑斑一樣，打掉黑斑如果再長出來，就再打掉。

巫智穎指出，醫師下正確診斷是關鍵，才能做正確判斷，治療起來才事半功倍，例如有些病患頸椎脊椎腰椎退化，側彎疼痛很厲害，如果開刀可能要打十多根釘子，不見得一定好，但經過x光，超音波或核磁共振，可以找出特定痛點來治療，舒緩疼痛也可以少吃止痛藥。