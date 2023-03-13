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水情嚴峻 南水局將與高市府合作加速開發伏流水源

聯合報／ 記者陳弘逸王昭月／高雄即時報導
高屏溪流量逐漸下探，南水局表示將與高雄市政府合作加速開發伏流水新水源。圖／南區水資源局提供
高屏溪流量逐漸下探，南水局表示將與高雄市政府合作加速開發伏流水新水源。圖／南區水資源局提供

高雄水情拉警報，甫自日本訪問回台的高雄市長陳其邁昨天即偕水利專家丁澈士教授搭直升機視察高屏溪流量，水利署南區水資源局今早表示，將和高市府合作，加速開發伏流水等新水源，也規劃推動地下水補注區域，以穩定大高雄供水。

高屏溪是高雄地區最主要取水來源，豐、枯時期流量差異卻高達9倍，近年在前瞻計畫下，沿岸已設置8處伏流水取水設施，單日取水量最大可達80萬立方公尺。預計2025年底完成里嶺伏流水工程，將再增加每日10萬立方公尺取水量。

南水局表示，里嶺伏流水工程已上網招標，預計今年5月開工，2025年12月開始供水。另為評估高屏溪中、上游伏流水潛能開發場址，2021年已完成地下水補注湖場址地質、補注成效規劃，今年與民年擇定辦理荖濃溪與隘寮溪匯流口伏流水工程規劃工作。將參照濁水溪天然河道疏濬地下水補注工法的案例，在汛期末與枯水期初期，配合河川疏濬作業提高河道入滲能力，補注涵養淺層地下水。

南水局指出，目前是抗旱關鍵時期，南水局與高雄市政府密切合作鑿設抗旱井，嚴控水庫出水量，也趕辦抗旱應變計畫以加速新增水源上場時程，增加南部地區抗旱的韌性。

地下水 抗旱 高屏溪

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