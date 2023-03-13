手刀搶起來！AirAsia台北宿霧復航推單程未稅一元機票

便宜機票來了！亞洲低成本航空AirAsia為慶賀台北台北直飛宿霧航班復航（每周一、二、四、六），即日起特推出單程未稅1元起超狂價格，出發日期為即日起至2023年3月31日。

AirAsia亞航表示，其他航線也推出春季大促銷活動，最低票價單程未稅890元起，出發日期為2023年9月4日至2024年8月13日（惟台北吉隆坡促銷機票出發日期為2023年9月4日至2024年7月9日 ），若預計明年農曆過年、228連假、清明連假想要出國旅遊度假，可要好好把握這一波促銷。

AirAsia亞航表示，2023年AirAsia第一波大促銷於即日起至3月19日23:59推出優惠，此波促銷首推菲律賓航線，除了剛復航的台北-宿霧航線推出單程未稅1元票價之外，其他菲律賓航線如高雄-馬尼拉、台北-馬尼拉也推出單程未稅890元的價格。

AirAsia主航線台北-吉隆坡也於3月13日推出單程未稅1248元一日快閃價，其餘馬來西亞航線如台北-沙巴、高雄-吉隆坡則推出單程未稅1340元起的優惠，超人氣泰國航線台北-曼谷、台北-清邁也推出單程未稅1840元起。

AirAsia 台灣行銷業務總經理王慕凡表示，AirAsia自2016年開航台北直飛宿霧航線以來，受到台灣旅客歡迎，每航班乘載率高達8成5以上，可見台灣人對於海島旅遊地點的喜愛。非常開心自2023年3月開始AirAsia重新復航此航線，因此推出單程未稅1元的超低特價。

王慕凡表示，這是AirAsia菲律賓航線開航以來的最低票價，希望消費者可透過僅略多於2小時飛行時間，從宿霧前進薄荷島、巴拉望等菲律賓觀光勝地，從自然風光、文化、經濟等角度，深度探索層次豐富而多元的菲律賓文化。因應宿霧特賣，其他航線也同步推出春季大促銷活動，單程未稅890元起，讓台灣旅客可以提早規劃明年的出遊計畫。