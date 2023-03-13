用不慣降血脂藥替代藥？薛瑞元：這話不妥、此風不可長

市占率約2至3成的第一線降膽固醇藥物「立普妥」再傳缺藥，食藥署強調仍有多款學名藥可替代，但有醫師臨床經驗觀察到有些病患用不慣學名藥、仍習慣使用原廠藥。對此。衛福部部長薛瑞元金說出重話「這種話有待斟酌，如果醫界的人出來講這種話是不妥的」，他強調「用不慣是一個迷思，此風不可長」，只會讓「健保被原廠掐死」，導致更難處理的問題。

衛福部部長薛瑞元今上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會會議，會前接受媒體聯訪表示，立普妥有很多替代學名藥，短缺並不是非常緊急的事件。民眾或醫師認為用不慣，這種話有待斟酌，如果一屆的人出來講這種話是不妥的，因為所有學名藥都通過相關試驗、取得食藥署的認證，確定其效果和安全性都跟原廠一樣，說用不慣是一個迷思，「此風不可長」。

薛瑞元表示，還是要鼓勵使用學名藥，如果大家都用這個(用不慣)當理由，「健保會被原廠掐死」，降價降不下來，萬一原廠供應短缺或切斷時，國內學名藥廠生產不及，會出現更大、更難以處理的效果，所以不論醫界或政府，都應當對民眾宣導：學名藥是同等效果的好藥。