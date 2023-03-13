新冠輕症高價口服藥回歸健保？薛瑞元：公費再付一陣子

新冠肺炎輕症3月20日起不需隔離也不用通報法定傳染病，相關檢驗或治療醫療費用，是否將全面回歸健保給付？衛生福利部部長薛瑞元表示，目前新冠輕症的醫療費用還在討論中，因為輕症已經不列入法定傳染病，就跟其他疾病一樣，原則上要回歸健保，但抗病毒藥物可能還要繼續以公費給付一陣子。

薛瑞元今上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會會議，會前接受媒體聯訪時表示，新冠輕症民眾依然可以就醫、採檢、確診，但只有中重症才要通報，就跟流感一樣，流感輕症也是跟一般傳染病一樣，不是法定傳染病。

媒體曾經報導新冠口服抗病毒藥物價格不菲，以輝瑞Paxlovid為例，一盒採購藥價超過台幣2萬元，目前都有公務預算支應。3月20日起新冠輕症不屬法定傳染病、等同於一般疾病，醫療費用是否將全面回歸健保支應？薛瑞元說，目前還在討論中，原則上是，但抗病毒藥可能還會繼續由公費給付一陣子。