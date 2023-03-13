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新冠輕症高價口服藥回歸健保？薛瑞元：公費再付一陣子

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
衛生福利部部長薛瑞元今上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會會議，會前接受媒體聯訪。記者邱宜君／攝影
衛生福利部部長薛瑞元今上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會會議，會前接受媒體聯訪。記者邱宜君／攝影

新冠肺炎輕症3月20日起不需隔離也不用通報法定傳染病，相關檢驗或治療醫療費用，是否將全面回歸健保給付？衛生福利部部長薛瑞元表示，目前新冠輕症的醫療費用還在討論中，因為輕症已經不列入法定傳染病，就跟其他疾病一樣，原則上要回歸健保，但抗病毒藥物可能還要繼續以公費給付一陣子。

薛瑞元今上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會會議，會前接受媒體聯訪時表示，新冠輕症民眾依然可以就醫、採檢、確診，但只有中重症才要通報，就跟流感一樣，流感輕症也是跟一般傳染病一樣，不是法定傳染病。

媒體曾經報導新冠口服抗病毒藥物價格不菲，以輝瑞Paxlovid為例，一盒採購藥價超過台幣2萬元，目前都有公務預算支應。3月20日起新冠輕症不屬法定傳染病、等同於一般疾病，醫療費用是否將全面回歸健保支應？薛瑞元說，目前還在討論中，原則上是，但抗病毒藥可能還會繼續由公費給付一陣子。

傳染病 健保 薛瑞元

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