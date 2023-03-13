快訊

博客來史上最低書價折扣 出版社震驚「魔鬼藏在這裡」

邱太三證實：金門二膽上兵在大陸 對岸透過管道告知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退休老師痔瘡流血不止 20分鐘雷射整形手術解決困擾

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區大腸直腸外科主任邱錫雄。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區大腸直腸外科主任邱錫雄。圖／澄清醫院中港院區提供

一位66歲退休男教師，因裝置心臟血管支架需長期吃抗凝血藥，使他的痔瘡宿疾更加嚴重，幾乎天天都便後流血不止，每一件內褲都有洗不乾淨的血跡，痛苦不堪。澄清醫院中港院區大腸直腸外科主任邱錫雄說，這類痔瘡病人不太適合做傳統的痔瘡切除手術，因為手術中恐較難掌控出血問題，後來以痔瘡雷射整形手術，20分鐘解決患者的痔瘡困擾。

邱錫雄說，痔瘡的形成是在黏膜與直腸上靜脈叢曲張造成的靜脈腫塊，如果患者因服用抗凝血藥，有可能讓痔瘡內的血管更加充血，而造成更嚴重的排便後出血現象，尤其傳統手術要考慮讓患者暫時停吃抗凝血藥，而停藥期間是否會造成患者再形成血栓，心血管再塞住而危及生命，真是兩難，不但患者猶豫不決，執行手術的醫師也有所考慮，通常這樣的病人也只能忍受痔瘡流血的痛苦。

他說，該患者有3顆內痔，經雷射整形手術以極細的光纖探針進入至痔瘡組織，透過二極體雷射的熱能截斷痔瘡內部的血液供給，使痔瘡逐漸萎縮、自然壞死並同步完成止血，微創的傷口僅0.2公分，不傷及肛門括約肌、腸道粘膜等腸道及肛門組織。在無須停吃抗凝血藥之下，患者即順利完成痔瘡的治療。

邱錫雄說，容易罹患痔瘡的原因有便秘、腹瀉等不良排便習慣、熬夜作息不正常、纖維及水分攝取不足、久站久坐、從事激烈運動，以及懷孕因子宮擴張的壓力，使肛門括約肌的靜脈血管異常擴張而產生痔瘡。此外，隨年齡老化導致靜脈的血管叢異長，也容易形成痔瘡。

他說，傳統手術約5至14天才能回到工作崗位，而雷射整形手術最佳狀況1至3日就可以正常工作，且術後不會有肛門狹窄失禁的併發症。

痔瘡 整形手術 患者

延伸閱讀

「喉嚨痛痛的」3歲童抱怨身體不適 原來肺部卡釘子

赴美考察雷射戰車衞中樞 專家：建軍需求優序本末倒置

精進機器人手臂手術技術 秀傳引進機器人輔助手術系統

鄭靚歆模仿抖音動作「尾椎裂開」就醫　一度痛到昏厥

相關新聞

新冠輕症高價口服藥回歸健保？薛瑞元：公費再付一陣子

新冠肺炎輕症3月22日起不需隔離也不用通報法定傳染病，相關檢驗或治療醫療費用，是否將全面回歸健保給付？衛生福利部部長薛瑞...

藍委質疑護航高端流感疫苗 薛瑞元：都還沒開始採購

高端上周宣布與韓國合作四價流感疫苗，預告將搶進國內公、自費市場，隔天其股票一度漲停。國民黨立委王鴻薇質詢日前質詢行政院長...

新冠後疲倦、腦霧、心悸 她做功能性檢查發現這裡異常

一位38歲女性感染新冠後，近5個多月持續出現疲倦、腦霧、心悸、全身痠痛等症狀，曾做心臟檢查並服用中西藥，但檢查報告正常，...

水情嚴峻 南水局將與高市府合作加速開發伏流水源

高雄水情拉警報，甫自日本訪問回台的高雄市長陳其邁昨天即偕水利專家丁澈士教授搭直升機視察高屏溪流量，水利署南區水資源局今早...

手刀搶起來！AirAsia台北宿霧復航推單程未稅一元機票

便宜機票來了！亞洲低成本航空AirAsia為慶賀台北台北直飛宿霧航班復航（每周一、二、四、六），即日起特推出單程未稅1元...

用不慣降血脂藥替代藥？薛瑞元：這話不妥、此風不可長

市占率約2至3成的第一線降膽固醇藥物「立普妥」再傳缺藥，食藥署強調仍有多款學名藥可替代，但有醫師臨床經驗觀察到有些病患用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦