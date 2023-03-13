退休老師痔瘡流血不止 20分鐘雷射整形手術解決困擾

一位66歲退休男教師，因裝置心臟血管支架需長期吃抗凝血藥，使他的痔瘡宿疾更加嚴重，幾乎天天都便後流血不止，每一件內褲都有洗不乾淨的血跡，痛苦不堪。澄清醫院中港院區大腸直腸外科主任邱錫雄說，這類痔瘡病人不太適合做傳統的痔瘡切除手術，因為手術中恐較難掌控出血問題，後來以痔瘡雷射整形手術，20分鐘解決患者的痔瘡困擾。

邱錫雄說，痔瘡的形成是在黏膜與直腸上靜脈叢曲張造成的靜脈腫塊，如果患者因服用抗凝血藥，有可能讓痔瘡內的血管更加充血，而造成更嚴重的排便後出血現象，尤其傳統手術要考慮讓患者暫時停吃抗凝血藥，而停藥期間是否會造成患者再形成血栓，心血管再塞住而危及生命，真是兩難，不但患者猶豫不決，執行手術的醫師也有所考慮，通常這樣的病人也只能忍受痔瘡流血的痛苦。

他說，該患者有3顆內痔，經雷射整形手術以極細的光纖探針進入至痔瘡組織，透過二極體雷射的熱能截斷痔瘡內部的血液供給，使痔瘡逐漸萎縮、自然壞死並同步完成止血，微創的傷口僅0.2公分，不傷及肛門括約肌、腸道粘膜等腸道及肛門組織。在無須停吃抗凝血藥之下，患者即順利完成痔瘡的治療。

邱錫雄說，容易罹患痔瘡的原因有便秘、腹瀉等不良排便習慣、熬夜作息不正常、纖維及水分攝取不足、久站久坐、從事激烈運動，以及懷孕因子宮擴張的壓力，使肛門括約肌的靜脈血管異常擴張而產生痔瘡。此外，隨年齡老化導致靜脈的血管叢異長，也容易形成痔瘡。

他說，傳統手術約5至14天才能回到工作崗位，而雷射整形手術最佳狀況1至3日就可以正常工作，且術後不會有肛門狹窄失禁的併發症。